Tunden a Yailin la más viral por darle azúcar a Cattleya, su hija con Anuel AA

Yailin la más viral no ha abandonado su principal labor de madre de la hija, que tuvo con el también cantante de género urbano Anuel AA, Cattleya. Misma que no para de presumir en redes sociales.

La última publicación que hizo La Chivirika sobre su bebé es un video, donde se va la pequeñita comiendo lo que parece ser una dona de chocolate. A pesar de que Cattleya se nota complacida, como todo niño con un dulce, los seguidores y “haters” de Yailin la más viral la tundieron en fuertes críticas.

Muchos aseguran que no es nada saludable que una niña, de apenas meses de nacida, esté consumiendo tanta azúcar. Sin embargo, este video no comprueba que la niña esté mal nutrida o algo por el estilo.

“Primero tiene que crecer ella antes de ser mamá”, “Que alguien le diga que a los niños no se les da azúcar”, “De esta forma es como te enteras de que si le das azúcar a los niños, no dormirán en las próximas 24 horas”, “A los 10 años tendrás una hija con problemas de azúcar si no dejas de darle ya”, y “Tan ocupada de Tekashi 6ix9ine, que ni se acuerda o no se entera como se alimentan a los niños”.

Sin embargo, este no es la primera vez que Yailin la más viral es criticada sobre la crianza de Cattleya.

Yailin la más viral ha recibido más señalamientos por Cattleya

Después de que Tekashi 69 saliera de la prisión por la denuncia que hicieron unos productores musicales de Diamond la Mafia en su contra, Yailin también recibió críticas.

Una de ellas fue que siempre andaba detrás de rapero y que eso no le daba tiempo para estar con Cattleya. También, durante un viaje quisieron a Florida, la niña siempre aparecía en las redes sociales con la mamá de Yailin.

Le dijeron que “ella solo viajaba con el rapero y que no se encargaba de la bebé”. Sin embargo, sus acciones dictan otra cosa. Incluso su último lanzamiento musical está dedicado a su hija. Se llama “Mia” y fue todo un éxito.

¿Qué pasó con la custodia de la hija de Anuel AA y Yailin la más viral?

La situación con la custodia de Cattleya aún no queda muy clara. Sus fans hasta le recomendaron que no se acercara a Tekashi. Los mismos problemas legales de él, pudiesen acarrear que ella perdiera la custodia de la niña.

Yailin la más viral y Anuel AA están legalmente casados. Cuando se supo de la relación entre el intérprete de “Gooba” y de la cantante de “Narcisista”, el propio Anuel reveló el rostro de Cattleya.

Eso hizo estallar a Yailin. Públicamente hizo unas declaraciones de maltrato y de abandono. Para ese momento, el abogado de ella dijo que iban a proceder a la separación e iban a tomar medidas legales. Sin embargo, no se supo más y no han hecho referencia pública alguna.

Tampoco se sabe si se hizo finalmente un acuerdo de custodia. Después de la última publicación de Anuel AA con su percance de salud, el mismo público un mensaje en Instagram el día que Yailin lanzó el videoclip de “Mia”.

Dijo que no importaba lo negativo y que se fijaran en lo linda que estaba su hija. Esto, dio a entender que, efectivamente, el encuentro entre ellos (padre e hija) o al menos hasta el momento de cierre de nota, no se había dado.

Sigue leyendo:

·Molusco dice que Yailin La Más Viral tiene que educarse: “Desde Kinder”

·Tekashi 6ix9ine compra ropa en oficina porque no puede viajar a Estados Unidos

·Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine estuvieron de fiesta en discoteca de República Dominicana

·Molusco le tira a Yailin la más viral nuevamente y suma a Alofoke a su descarga