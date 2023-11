Lio Messi habla sobre su retiro: “Sé que son mis últimos años”

Lionel Messi recientemente ganó su octavo Balón de Oro a los 36 años tras obtener la Copa del Mundo y mudarse a la MLS. Tras más de 20 años en la élite, Messi reconoce que está cerca de su retiro.

En su documental de “Messi Meets America”, que se puede observar en Apple TV, el argentino reconoce que será muy difícil cuando tenga que abandonar el terreno de juego y que intenta disfrutar cada momento que le queda.

“Tengo la suerte de hacer algo que me apasiona, que me encanta y que intento disfrutarlo en la cancha. Sé que son mis últimos años y cuando no tenga esto lo voy a extrañar muchísimo porque por más cosa que encuentre para hacer nada va a ser parecido a esto que lo hice toda mi vida”, dijo.

La Pulga está viviendo su primera etapa fuera de Europa tras llegar al Inter de Miami donde ganó el primer título de la franquicia con la Leagues Cup. Ahora para el argentino solo queda de disfrutar sus últimos años como futbolista

“Siempre lo disfruté de la mejor manera, jugar al futbol es lo que más me gustó, desde antes de esa foto. Estoy disfrutándolo, tratando de vivir cada momento como el último porque sea poco o mucho, sé que son los últimos años”, manifestó.

Messi sigue siendo de vital importancia en la selección de Argentina donde están de primeros para la clasificación del Mundial de 2026 que tiene la incógnita de si podrá llegar a disputar el máximo goleador en la historia de la albiceleste.

“No pienso si soy el mejor de la historia o no. Soy un agradecido de la carrera que tuve, de los momentos que me tocó vivir en estos últimos años con la Copa América y sobre todo el Mundial porque cerró muchas cosas después de haberla peleado mucho tiempo. Es muy especial todo”, añadió.

Sigue leyendo:

– ELN confirma secuestro del padre del futbolista Luis Díaz y asegura que lo liberará “en las próximas horas”

– Fanáticos de Fluminense atacan a los de Boca Juniors en la playa de Copacabana previo a la final de Copa Libertadores

– Romario insulta a los fanáticos de Boca Juniors y luego se retracta en la previa de la final de Copa Libertadores