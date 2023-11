Fanáticos de Fluminense atacan a los de Boca Juniors en las playas de Copacabana previo a la final de Copa Libertadores

Fanáticos de Boca Juniors, que el sábado se medirá con Fluminense por el título de la Copa Libertadores en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, tomaron este jueves la playa de Copacabana para una animada fiesta, pero terminaron expulsados a la fuerza por aficionados brasileños, así lo reportó la agencia EFE.

Los aficionados vestidos de azul y dorado, cada vez más numerosos en esta ciudad brasileña, se concentraron en un trecho de la más famosa de las playas de Río de Janeiro para animar al conjunto xeneize a dos días de la final, en una fiesta con cánticos, coreografías, provocaciones y ondeo de banderas. Dichos actos no agradaron a la fanaticada amazónica que se tornó muy violenta en un hecho que preocupa a las autoridades locales.

Fue así como la fiesta argentina fue interrumpida de manera violenta, esto cuando un numeroso grupo de aficionados del Fluminense atacó a los argentinos y, en medio de varios incidentes y peleas generalizadas, obligó a los rivales a huir de la playa.

❌Una imagen REPUDIABLE de la Policía de Brasil🇧🇷 DISPARANDO a los hinchas de #Boca. pic.twitter.com/4gXRkQv3bt — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) November 2, 2023

Refuerzo de la seguridad en Brasil antes de la final de la Copa Libertadores

Según reseñó la agencia EFE, la policía, que había reforzado Copacabana para evitar este tipo de incidentes, terminó dispersando a las aficiones de ambos equipos con gases lacrimógenos. Muchas fueron las imágenes que se hicieron virales a través de las redes sociales, que mostraron estos lamentables actos.

Algunos aficionados aseguraron que entre los heridos de Boca Juniors, presuntamente hubo cuerpos médicos que no quisieron ayudarlos por portar la playera del equipo argentina. No obstante, la única persona que habría sido detenida fue un argentino, pero la policía no informó los motivos del arresto.

Arruinado el Fan Fest previo a la final de Copa Libertadores

En más informaciones, se pudo conocer que los incidentes violentos tuvieron lugar junto a un quiosco playero de propiedad de tres argentinos, el mismo habría sido elegido por la fanaticada de Boca como punto de concentración pese a que la Conmebol instaló una Fan Fest también en la playa de Copacabana.

Cabe señalar que posterior a estos lamentables acontecimientos, CONMEBOL emitió un comunicado repudiando los hechos violentos que se dieron en las playas de Copacabana, actos que manchan el fútbol y la fiesta de un evento tan importante como la final de Copa Libertadores.

La CONMEBOL hace un llamado a los hinchas de @BocaJrsOficial y @FluminenseFC a compartir todos juntos los momentos de alegría y celebración que nos dan nuestro fútbol. Los valores del deporte que más nos apasiona deben ser inspiradores de conductas de paz y armonía. Por eso,… — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 3, 2023

Ahora las autoridades se muestran con mayor preocupación, ya que este viernes se tiene previsto un banderazo por parte de la afición de Boca Juniors y se espera que asistan casi 6,000 argentinos, por lo que los alrededores de las playas de Copacabana deberán ser reforzados en cuanto a seguridad. Sin lugar a dudas estos hechos empañan la fiesta del fútbol y genera preocupación en lo que será la gran final de la Copa Libertadores que se disputará el próximo sábado en el Maracaná.

