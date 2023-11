“Los mexicanos son muy buenas personas”: Randy Arozarena y su impresionante cambio en el 2023

El cubano Randy Arozarena, jardinero de los Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas, dijo este jueves que representar a México en el Clásico Mundial pasado lo volvió a poner en el mapa del mundo del béisbol.

“México me puso otra vez en el mapa. Los mexicanos son muy buenas personas y siempre están apoyándome y me hacen muy feliz”, explicó Arozarena, quien está de visita en México tras su participación con los Rays en la temporada 2023 de la MLB.

Arozarena llegó a México en 2015, al escapar de Cuba y desde el país norteamericano consiguió ser fichado por los Saint Louis Cardinals de la MLB, con los que debutó en 2019 en el mejor béisbol del mundo.

Por el apoyo que recibió de los mexicanos al huir de su país, el Novato del año de la temporada 2021 en la Liga Americana, le pidió a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y aficionado a la pelota, que le ayudara a conseguir la nacionalidad de la nación para representarla en el Clásico Mundial.

Guerrero necesita de todos los mexicanos. Randy Arozarena ya acudió a dejar su ayuda para nuestros paisanos, te invitamos a que tú también lo hagas. Acude a los centros de acopio. pic.twitter.com/T3vpMX6EDo — MLB México (@MLB_Mexico) November 2, 2023

“Mi intención es seguir representando a México y lo voy a cumplir. Doy gracias por incluirme en la selección, darme esa gran oportunidad de representar al país y en donde me inviten siempre voy a poner en alto el nombre del país. Le doy las gracias al presidente por haberme escuchado”

El guardabosques de 28 años fue la principal figura de la selección mexicana que obtuvo en marzo pasado el histórico tercer lugar en el Clásico Mundial, el mejor resultado en deportes de conjunto a nivel profesional para un representativo de mexicano en campeonatos mundiales.

Además de este logro, la selección mexicana, con peloteros diferentes a los que disputaron el Clásico, conquistó este año su primera medalla de oro en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, y la presea de bronce en los Panamericanos.

Estos reconocimientos, que catapultaron a México por primera vez al segundo lugar de la clasificación mundial de béisbol, le valieron ganar el Premio Nacional de Deportes 2023 en la categoría de deporte profesional.

“Nunca he jugado con tanta pasión y entrega como en el Clásico Mundial. Estoy consciente del apoyo que me brindaron los aficionados en el torneo. Nunca había visto estadios tan llenos de aficionados como esa vez”, añadió.

Randy Arozarena recibe el sombrero de mariachi que usó la Selección Mexicana Femenil de Beisbol en el Mundial 🇲🇽⚾



"Me pidieron que te lo diera. Es un regalo de ellas" pic.twitter.com/cetpIjsqKN — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 2, 2023

Arozarena vivió en 2023 una de sus mejores campañas en la MLB, al ser llamado por primera vez a un Juego de Estrellas y participar en un Derbi de Cuadrangulares, algo que achaca en gran parte por jugar para México.

“Me siento feliz por todo lo que pasó el 2023, como siempre he dicho, este Clásico fue importante porque creció mi fanaticada, fue mi motor. Creo que influyó en un 80 por ciento de lo que hice este año con los Rays, me ayudó a tener mi mejor temporada”, sentenció el oriundo de Pinar del Río.

Sigue leyendo:

· Randy Arozarena reconoce que su participación con México en el Clásico Mundial fue clave en su éxito en las Grandes Ligas

· Randy Arozarena y Sergio “Checo” Pérez tienen una mención en el nuevo álbum de Bad Bunny

· Max Muncy y los Dodgers de Los Ángeles llegan a un acuerdo por dos temporadas más

· Fernando Tatis Jr. jugará en República Dominicana, en un estadio en pésimas condiciones