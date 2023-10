Randy Arozarena y Sergio “Checo” Pérez tienen una mención en el nuevo álbum de Bad Bunny

Bad Bunny lanzó este viernes por la noche su nuevo disco bajo el nombre “Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana” en el que le hace una pequeña mención a dos figuras del deporte mexicano: Sergio “Checo” Pérez y Randy Arozarena.

La super estrella de la música nombre al piloto mexicano y al astro de las Grandes Ligas en el primer tema del disco que sucede a su exitoso, “Un Verano Sin Ti”. El tema se llama “Nadie Sabe” y en él hace un par de referencias deportivas.

“Si Sugar ‘tá en la loma, tú te baja’ en la novena, yo mismo me impresiono, como Randy Arozarena”, dice en una estrofa de la canción. Luego, entona: “Bebiendo mucha champaña, nunca tamo’ seco’. Primero llego Verstappen, después llegó “Checo””.

Bad Bunny junto a Sergio “Checo” Pérez durante el Gran Premio de Miami en 2022. (Mark Thompson/Getty Images)

Benito Martínez, como también es conocido Bad Bunny, es un conocido amante del deporte y se le ha podido ver en varias oportunidades en algún encuentro de Los Ángeles Lakers en la NBA, o haciendo el primer lanzamiento en un partido de la MLB.

Incluso, el artista puertorriqueño de 29 años tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Sergio “Checo” Pérez en el 2022, durante la realización del Gran Premio de Miami, que se realizó ese año por primera vez en el circuito urbano.

En marco del lanzamiento de su nuevo álbum, Bad Bunny aprovechó para agradecer el apoyo de su fanaticada que lo ha convertido en uno de los artistas más importante en el mundo de la música en los últimos años.

“A los que me aman, los amo mucho. A los que me odia, los amo más. Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana. No lo escuchen, disfrútenlo, esto es pa’ ustedes”, publicó en sus redes sociales la súper estrella puertorriqueña.

Bad Bunny ha roto varios récords con sus producciones. “Un Verano Sin Ti” fue el álbum con más reproducciones en la historia de la aplicación de streaming Spotify, además el cantante ha logrando posicionar 22 canciones en la lista Daily Top 100 a nivel global. También ha estado en el top 10 de las canciones más escuchadas en 77 países de todo el mundo.

