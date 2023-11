Chicharito busca nuevo equipo tras salir del Galaxy ¿Cuál es el valor del mexicano?

Javier “Chicharito” Hernández y el LA Galaxy, hicieron oficial la finalización del contrato del jugador mexicano, por esta razón el ex Manchester United se encuentra libre para poder negociar con otro equipo.

Mucho se habla de un posible regreso a Chivas, en donde la afición hasta le exige su fichaje a la directiva, también se dice que pudiera reforzar a Monterrey y hasta buscar otro club en la MLS, pero son rumores y nada concreto.

Chicharito en celebración de gol con el LA Galaxy. Foto / Etzel Espinosa / Imago7. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

¿Cuál es el valor del Chicharito actualmente?

Actualmente el valor del Chicharito en el mercado ha bajado, algo normal para un jugador de 35 años. De hecho se dice que el Galaxy lo hubiera dejado en su plantilla si hubiera querido bajarse el sueldo, algo a lo que se presume no accedió.

Según Transfermarkt, la ficha de Chicharito Hernández está valorada en $1 millón de dólares, monto que deberá cancelar o negociar quien quiera hacerse con los servicios del goleador histórico de México.

¿Quién puede hacerse con los servicios del Chicharito?

Como se citó anteriormente las Chivas sueñan con volver a ver al Chicharito vistiendo los colores del equipo, algo que hasta el mismo Fernando Hierro no ha ocultado. No se sabe si el dinero sería problema, pero se supone que no, pues el Rebaño espera dar un bombazo en la Liga MX.

Por parte de Monterrey lo económico tampoco sería una tranca, ya que junto al América son los equipos con más presupuesto en el fútbol mexicano. Estas dos opciones serían ideales para el Chícharo hasta en sus remotas posibilidades de querer a volver vestir la playera del Tri.

Otra opción podría ser algún equipo de la MLS que no tendrían ningún problema en desembolsillar el dinero para llevarse al goleador histórico de México, que por ahora comienza a buscar equipo.

