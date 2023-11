André Pierre Gignac sale lesionado ante San Luis y Tigres desconoce la gravedad

André Pierre Gignac no terminó en cancha el partido ante Atlético San Luis que terminó en empate 2-2. El delantero francés salió lesionado y los Tigres desconocen la gravedad de su lesión.

“A ciencia cierta sé que es, es un golpe en la cadera, pero hasta que no tengamos el reporte médico no sabremos a ciencia cierta, fue lo único malo del partido”, dijo Roberto Siboldi sobre el delantero.

Gignac sufrió el golpe en el segundo tiempo y salió de cambio en el minuto 62. A pesar de que salió por su cuenta, el jugador de Tigres salió con muestras visibles de dolor y deberá ser sometido a pruebas.

Siboldi detalló que Tigres hizo los méritos para llevarse los tres puntos, pero el planteamiento de San Luis le permitió el empate.

“Siempre me preocupa cuando no gano, pero más me preocupa cuando el equipo no tiene respuesta no intenta nada para ganar, hoy merecíamos ganar, pero el rival hizo un planteamiento, sacó un buen empate para ellos, siempre trabajamos para ganar”, añadió.

El San Luis consiguió este sábado en el descuento un empate de 2-2 en casa de los campeones Tigres UANL en la reanudación de la decimosexta jornada del torneo Apertura 2023 del fútbol mexicano.

El brasileño Vitinho y Dieter Villalpando anotaron por el San Luis, que subió al quinto lugar en la antepenúltima jornada del campeonato y se afianzó entre los seis equipos que librarán la repesca y accederán de forma directa a los cuartos de final.

El francés André-Pierre Gignac, con su noveno gol en el torneo, y el argentino Nicolás Ibáñez marcaron por los felinos, que a pesar del empate continuó en el segundo puesto de la tabla.

La penúltima jornada del Apertura continuará más tarde cuando las Águilas del América reciban al Tijuana, los Tuzos del Pachuca a los Rayados del Monterrey y las Chivas del Guadalajara al Cruz Azul.

El domingo terminarán los encuentros con las visitas del Atlas a los Pumas UNAM, del Mazatlán FC al Necaxa, del Toluca al Santos Laguna y del Querétaro al Juárez FC.

La decimosexta fecha comenzó el viernes pasado con el triunfo del Puebla por 5-4 al León.

