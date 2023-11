Video de Yailin La Más Viral bañándose en el mar con su hija y Tekashi 6ix9ine genera controversia

Todo lo que hace Yailin La Más Viral es comentado en redes sociales. Hace unos días la tundieron por haber compartido un video de su hija Cattleya comiendo azúcar y ahora está circulando un clip de ella compartiendo con su pareja, Tekashi 6ix9ine y la niña en el mar.

A través de cuentas de farándula en redes sociales como Instagram están circulando videos lo que está haciendo Tekashi y Yailin por estos días a bordo de un yate en República Dominicana.

Uno de los audiovisuales más llamativos del momento es uno donde aparecen ‘La Chivirika, la hija que tuvo en su fallido matrimonio con Anuel AA, y su pareja actual, Tekashi 6ix9ine dándose un chapuzón en el mar.

En las imágenes Yailin se ve feliz abrazando a su novio mientras él sostenía en brazos a la bebé dentro del agua. A algunos internautas las imágenes les han parecido enternecedoras y los han felicitado por la “familia” que han formado; mientras que a otros no les ha agradado y han criticado que la pequeña de casi 8 meses de vida no tenía un chaleco flotador para evitar cualquier accidente.

“Catta bañándose, Hermosa. Dios bendiga”; “Qué linda familia, lluvia de bendiciones”; “De lo que se perdió Anuel”; “Hermosa familia bendiciones para ellos”; “Sres dejen de defender lo indefendible Dios no quiera y esa niña se les hubiera caído de las manos y sin chaleco no hubieran dicho lo mismo tener un chaleco salvavidas es seguridad”; “No hay un día que dejen de hablar de esa muchacha ella sabe cómo cuidar su bebé”; “Irresponsable, eso no es amar a su hija, se ve que trajo a esa bebé por querer tener con ella a @anuel que triste ese tipo de mujeres deberían se estériles”; “¡Oye, Dios mío! Ellos no estan cerca de la playa, están en el mismo mar. Entiendan no es envidia, Santooo” y “Señores eso es en RD, allá no están esas reglas. Allá andan con los niños en motores desde que nacen y las leyes de RD no son como en Estado Unidos. Lo importante es que ellos la están cuidando y están compartiendo con ella. La bebé está feliz”, son algunos de los cometarios que se pueden leer.

