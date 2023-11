Alicia Machado se luce en body morado y botas altas al presentarse en “Mira Quién Baila”

El fin de semana Alicia Machado demostró una vez más sus habilidades dancísticas, al presentarse como invitada especial en el programa de televisión “Mira Quién Baila: La Revancha”. Usando botas altas y un body morado que resaltó su escultural figura, la venezolana participó en una elaborada coreografía, compartiéndolo posteriormente en su cuenta de Instagram.

La actriz de 46 años no podía ocultar su emoción de haber participado en el show, y en un video que compartió con sus fans habló al respecto: “Mi gente, no saben lo emocionada y lo feliz que estoy de haber bailado en “Mira Quién Baila” otra vez, de haber pisado este escenario, muchas gracias. Me siento feliz de volver a ser parte de la familia”.

Alicia también se ha dedicado a promover la película “Mejor viuda que mal acompañada”, que se estrenará muy pronto. Ella caminó junto a sus compañeras de reparto (Itatí Cantoral y Patricia Manterola) como si se encontraran en una pasarela, y para la ocasión optó por un enterizo negro de vinil que delineó a la perfección sus curvas.

