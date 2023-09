Alicia Machado posa junto a la piscina, luciendo un conjunto de lencería

Alicia Machado ha dado una sorpresa a sus fans, pues a través de sus historias de Instagram les dio los buenos días al publicar una foto que la muestra junto a la piscina, luciendo su figura en un conjunto de lencería. Ella también escribió el siguiente mensaje: “La vida se disfruta en la intimidad de tu realidad! Temporadas de construir las bases de un mejor porvenir! Reinventarse o simplemente prepararse para cada nueva aventura, esa es la meta!”

La actriz venezolana está a punto de comenzar la promoción de la película “Mejor viuda que mal acompañada”, en la que comparte créditos con Itatí Cantoral y Patricia Manterola. En un video las tres aparecen caminando y luciendo outfits en color negro (Alicia optó por un enterizo de vinil). View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Hace algunos días Alicia Machado dio a conocer a través de un video que aparecerá en el reality show “Mira Quién Baila: La Revancha”; su pareja será el actor Emmanuel Palomares. Ella escribió un mensaje en el que expresó su emoción al participar en dicho programa: “Muy emocionada de poder regresar a la pista de “Mira Quién Baila”. Gracias por tan bonita invitación! Vamos a darlo todo! Ensayos próximamente 🔜 A bailar 💃🏻 mujerones”. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Sigue leyendo: