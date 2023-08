Alicia Machado presume su figura junto a un lago, usando un minibikini estampado

Alicia Machado continúa disfrutando del verano, y ahora subió la temperatura en un video -grabado por ella misma- que publicó en sus historias de Instagram. Ella aparece junto a un lago, presumiendo su intenso bronceado y usando un microbikini que resaltó su escultural figura. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La actriz venezolana forma parte del elenco del reality show “Secretos de las indomables”, y durante un día de entrevistas para promover ese proyecto ella posó usando un ajustado enterizo de color azul; la imagen que compartió la acompañó con el texto: “Un secreto 🤐 deja de serlo si en su esencia abunda la maldad para convertirlo en delito!” View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

De vez en cuando Alicia Machado comparte con sus millones de seguidores mensajes de empoderamiento. Junto a una foto que la muestra usando un vestido de seda en color rosa ella escribió: “Cuando más miedo siento de enfrentar decisiones de vida, es justo allí donde ser sensiblemente realista será la clave del éxito! Todo se vuelve un volcán de determinaciones precisas para lograr esos momentos de felicidad absoluta! Es el amor o el enamoramiento 😻 o la mágica sensación de pasar tiempo con quien te hace sentir realmente especial? Y de repente todo vale la pena! Existe un juego de vanidad colectiva confundida con autoestima, la arrogancia aleja todo lo que que proviene de la honestidad!” View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

