Alicia Machado luce su cuerpo al usar un traje de baño de corte alto y con aberturas

Alicia Machado ha subido la temperatura al máximo en Instagram, pues publicó un video y una foto que la muestran a bordo de un yate, luciendo su figura en un traje de baño de color negro con muchas aberturas. Ella misma se grabó, posando como toda una modelo.

La actriz de 46 años no teme cambiar de look para interpretar un personaje, y en una selfie aparece caracterizada como “la senadora Edwards” durante las grabaciones de la serie “Juego de mentiras”, que actualmente se transmite en México. Ella escribió junto a la imagen lo siguiente: “No todas las verdades tienen por qué convencer a quien se niega a aceptarlas!” View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Alicia acaba de anunciar que se integra al programa de televisión “Mira Quién Baila: La Revancha”, en el que aprovechará para dar sus mejores pasos, pero antes compartió con sus fans fotos que la muestran usando un bikini amarillo neón, junto con el mensaje: “Un día para agradecer, para dejar ir lo que te detiene y te limita! El amor 🥰 es todo, es el aire que respiro y también es a quien le permito amarme, mejor que lo que puedo amarme a mí misma!” View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Sigue leyendo: