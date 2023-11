Carmen Villalobos baila en su recámara, usando ajustados pantalones negros

Carmen Villalobos se ha vuelto toda una experta en grabar videos que la muestren haciendo sensuales bailes, y el más reciente que compartió en TikTok ha sido también uno de los más exitosos, al grado de obtener más de dos millones de reproducciones. Ella aparece en su recámara, usando ajustados pantalones negros y un top mientras mueve su cuerpo al ritmo del tema “Bubalu”, de Feid y Rema.

La bella actriz colombiana no ha dado a conocer un nuevo proyecto televisivo, pero eso no ha afectado su popularidad en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde complació a sus más de 22 millones de seguidores con selfies en las que aparece posando muy sensual y usando un top con transparencias.

Carmen no deja de acudir al gimnasio varios días a la semana, y le encanta publicar fotografías tomadas después de llevar a cabo sus rutinas de ejercicios. Junto a una serie de imágenes en las que se luce con top y leggings negros, ella escribió: “¡La clave del éxito es la disciplina y el trabajo duro! Y aplica para todo…y no, no es siguiendo los parámetros de la sociedad, no! Es lo que a ti te guste, donde te guste y con quien te guste! Así de sencillo! Se mira para el lado, para aprender y motivarnos, no para compararnos. Feliz inicio de semana mi gente bonita”.❤️

