Carmen Villalobos presume al máximo sus curvas, usando un ajustado conjunto deportivo rosa

Hace tan sólo una semana Carmen Villalobos regresó de un largo viaje por Europa, y luego de no acudir al gimnasio por más de un mes decidió retomar sus rutinas. Ahora, en un video que compartió en sus historias de Instagram ella aparece luciendo su figura en ajustados leggings deportivos de color rosa, complaciendo a sus millones de fans en esa red social. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En otro clip la bella actriz colombiana comentó cómo su cuerpo ha vuelto a acostumbrarse al ejercicio: “Les cuento: el cuerpo tiene memoria, es lo máximo. Empecé a darle el lunes, y cuando comencé les conté que me daban mareos, nauseas…horrible. Llevo toda la semana, ahora es viernes, entrenando, y hoy…desde el miércoles ya el cuerpo estaba en otro nivel, ya estaba en otra cosa, y es increíble cómo responde, cómo tiene memoria, entonces se siente una demasiado motivada para seguirle dando. Es impresionante también cómo se comienzan a ver los cambios”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

A Carmen le encanta la música, y es una gran fan de Karol G, por lo que ese mismo día preparó su sexy outfit para acudir al concierto de la reguetonera. Antes de salir al estadio aprovechó para publicar un video en el que baila sensualmente la canción “S91”, usando pantalones cargo de jean y un top transparente que dejaba ver su sostén negro. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

