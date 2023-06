Con minifalda, botas y corset Carmen Villalobos posa muy sensual en la cocina de “Top Chef VIP”

Carmen Villalobos derrocha sensualidad en los foros donde se graba “Top Chef VIP”, el programa en el que funge como conductora. Ahora ella compartió en Instagram un video que lleva más de 276,000 likes y en el que aparece caminando como si se encontrara en una pasarela, usando para la ocasión un outfit compuesto por botas, minifalda y corset. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

La bella actriz colombiana ahora se encuentra en México, y aprovechó para visitar la ciudad prehispánica de Dzibilchaltún, en Mérida; ahí se tomó varias fotos en las ruinas arqueológicas y hasta posó con su estilista Jorge Malavé.

Desliza para ver todas las fotos

Con la llegada del verano Carmen se dispone a disfrutar de sus vacaciones, pero también compartió en esa red social una colección de imágenes que la muestran en la playa, luciendo su escultural figura bajo los rayos del sol y usando un microbikini negro. Es uno de sus posts más exitosos, pues superó los 844,000 likes. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

Sigue leyendo: