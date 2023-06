Carmen Villalobos se luce usando un minivestido negro con aberturas mientras baila en su camerino

Carmen Villalobos no pierde la oportunidad de compartir con sus fans los momentos en los que hace sensuales bailes en su camerino antes de las grabaciones del programa “Top Chef VIP”. Ahora, a través de sus historias de Instagram, publicó un video que la muestra moviendo su cuerpo al ritmo de salsa; ella lució su figura en un minivestido negro con aberturas y escribió: “Hoy el corte a comer fue súper tarde…o sea que una bailadita antes de retocar y retomar para seguir dándole”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella colombiana también aprovechó para grabarse en el foro del programa, usando un vestido amarillo con el que caminó hacia la cámara como si estuviera modelando en una pasarela. Ese clip obtuvo más de 170,000 likes en su cuenta de esa red social. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

Con el objetivo de lucir muy bien Carmen no olvida ejercitarse; hace algunos días se dejó ver en leggings deportivos haciendo una rutina con pesas para fortalecer sus glúteos. Y aunque a veces cuenta con poco tiempo para ponerse en forma, ella misma escribió en el video que compartió el mensaje: “Algo es algo…Peor es nada”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

