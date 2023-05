En microbikini negro Carmen Villalobos presume su tonificado cuerpo en la playa

En plena primavera, Carmen Villalobos ha complacido a sus millones de seguidores de Instagram con una serie de fotos que la muestran en la playa y usando un microbikini negro, con el que lució su tonificado cuerpo. El mensaje que escribió junto a las imágenes (que llevan más de 205,000 likes) fue: “Extrañando mi pelito cobrizo y unas buenas vacaciones 😻😻😻”.



La bella colombiana se encuentra muy feliz en su faceta como conductora del programa de televisión “Top Chef VIP”, y antes de las grabaciones aprovecha para grabarse y compartir videos en los que modela sexys outfits, como un minivestido con adornos que delineó su escultural figura. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

Carmen ya ansía tener unas vacaciones en el campo o en la playa, y así lo expresó en un mensaje que escribió junto a unas fotos que la muestran usando un vestido estampado con un corte alto en la pierna: “Qué ganas de tierrita caliente otra vez! Pero bueno, ya dentro de poco 🙈😻 Mi gente linda, que las buenas vibras, las sonrisas y el brillo invadan sus vidas”. 💫 View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

