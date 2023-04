Usando un conjunto de top y leggings azules Carmen Villalobos se graba moviendo las caderas

Foto: Jared Siskin for Festival People en Español / Getty Images

Carmen Villalobos trabaja actualmente como conductora del programa de televisión “Top chef VIP”, pero cada mañana, antes de comenzar las grabaciones, realiza sus rutinas de ejercicios. Ahora compartió con sus millones de seguidores en Instagram un video en el que aparece usando un conjunto de top y leggings en color azul, al mismo tiempo que hace un sensual baile. Ella escribió junto a su publicación: “Este lunes arrancó de la mejor manera”.

En otro clip la también actriz colombiana mostró cómo ejercita sus glúteos y piernas, haciendo repeticiones lentas y usando tanto pesas como una liga. Aunque antes ella hacía sus rutinas en su casa y durante su tiempo libre, ahora el ponerse en forma es una prioridad dentro de sus actividades diarias. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Finalmente y más relajada Carmen posó en su camerino, usando unos cómodos joggers y zapatos deportivos rojos mientras movía su cuerpo con el buen humor que la caracteriza. Ese post de Instagram obtuvo más de 333,000 likes, muestra de que sus fans siempre están al pendiente del contenido que comparte en sus redes sociales.

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: