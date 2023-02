Carmen Villalobos muestra un romántico beso con Frederik Oldenburg y él habla de sus vacaciones juntos

La actriz Carmen Villalobos y su novio, el presentador de televisión Frederik Oldenburg, no paran de derrochar amor. En esta oportunidad, ella compartió un inédito video muy romántico en sus redes sociales y él reveló en ‘Hoy Día’ cómo fueron sus vacaciones juntos en Colombia.

El domingo 19 de febrero, Villalobos usó sus historias en Instagram, donde cuenta con 21 millones de seguidores, para subir un video de algún momento que vivió junto a su amor y decirle que lo extraña.

En las imágenes se ven a bordo de un vehículo, sonrientes, felices y dándose un romántico beso. De fondo ella colocó la canción ‘Love you like a love song’ de Selena Gomez con The Scene.

“Ya te extrañoooo muchooooo @fredefutbol”, escribió Carmen en el video para Frederik.

Con el mensaje la actriz colombiana dio a entender que en el momento que realizó la publicación no estaba con el presentador venezolano. Él regresó a Miami a cumplir con sus compromisos de trabajo.

Frederik habla de sus vacaciones en Colombia

El conductor televisivo asistió este lunes al programa ‘Hoy Día’ de Telemundo, donde le colocaron el video que subió su novia y reaccionó con sorpresa diciendo: “No me esperaba este video. Me sorprendieron”.

En el show Adamari López le dijo que le encantaba la relación que Carmen y él están construyendo. Asimismo, le mencionó que sus rostros en el video eran de amor.

Él respondió que sus caritas eran de: “Menos un día (para volver a verse)” y le envió un mensaje a su novia desde el estudio de televisión.

“Desde aquí, mi vida, un beso y un abrazo. Gracias por la hospitalidad. Hospitalidad que tuvo Colombia con este servidor. Celebré mi cumpleaños en Cartagena, bellísimo. La ciudad amurallada, buenísimo, lo recomiendo”, dijo.

El artista aseguró que pronto viajará de nuevo al país de Carmen para volver a pasar tiempo juntos. “Próximamente estaré tomando otro vuelo para ir, pero hay que ir”, puntualizó.

El venezolano también conversó sobre lo mucho que le gustó la gastronomía de Colombia, donde deleitó estuvieron platillos como las caribañolas y las arepas. Sobre estas últimas Adamari le hizo una polémica pregunta: “¿No sabía si te gustaban más las arepas colombianas o las venezolanas?”

“Sabes que si te respondo eso me meto en un problema tremendo entre venezolanos y colombianos. ‘¿De dónde es la arepa?’ ‘Que, si es colombiana, si es venezolana’, pero ‘las colombianas están bastante buenas, las arepas colombianas’. ‘Me encantan las dos'”, aseguró.

***

Te puede interesar:

– Frederik Oldenburg declara su amor a Carmen Villalobos y le agradece por una “noche mágica”

– Carmen Villalobos y su novio Frederik Oldenburg presumen cambio de look en redes

– Sin sostén, Carmen Villalobos saca su lado sensual y posa como toda una modelo