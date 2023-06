Carmen Villalobos se luce en leggings deportivos mientras hace una rutina para ejercitar sus glúteos

Carmen Villalobos no deja de compartir con sus seguidores en Instagram videos en los que muestra que sus días de trabajo comienzan con rutinas que realiza en su camerino, y ahora se mostró usando ajustados leggings mientras ejercitaba sus glúteos, sin olvidar la música de fondo. El mensaje que escribió en su post fue: “Algo es algo…peor es nada”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella colombiana de 39 años siempre comienza sus ejercicios bailando, y en otro clip se mostró moviendo sensualmente sus caderas a ritmo de reguetón. Ella complementó todo con el siguiente texto: “¡Estoy obsesionada con esta canción! Vamos a entrenar, así sea 30 minuticos”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Los resultados de las rutinas de Carmen están a la vista en una serie de fotos que publicó y en las que aparece posando muy sexy junto a una torre de salvavidas, usando un microbikini negro. Por el mensaje que escribió, la conductora del programa “Top Chef VIP” ya quiere que comience el verano: “Extrañando mi pelito cobrizo y unas buenas vacaciones 😻😻😻”.

