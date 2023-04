En cámara lenta Carmen Villalobos luce su figura usando un ajustado minivestido rojo

Carmen Villalobos sabe cómo sorprender a sus fans, y ahora lo hizo publicando en su cuenta de Instagram un video en cámara lenta que la muestra usando un ajustado minivestido de color rojo mientras camina sensualmente por un pasillo de Telemundo.

Precisamente el martes 25 de abril se estrenará la segunda temporada del programa “Top Chef VIP”, en el que la bella colombiana funge como conductora. Todos los días, antes de las grabaciones, ella ingresa a un cuarto especialmente acondicionado para realizar sus rutinas de ejercicios; en otro clip que compartió aparece levantando pesas y usando unos leggings brillantes. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Carmen se ha mostrado muy enamorada de su novio Frederik Oldenburg, y un post que los muestra a los dos bailando ha conseguido en esa red social más de 833,000 likes. El mensaje con el que complementó el video fue: “Convencí a Frederik de hacer este video bailando y me encantó… aunque al final él quiso huir 😂😂😂😂😂😂!” View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

