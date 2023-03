Carmen Villalobos subió la temperatura uniéndose al reto de bailar ‘TQG’ de Karol G y Shakira

La canción ‘TQG’ de Karol G y Shakira se han vuelto tendencia en las redes sociales donde los internautas están realizando un rato bailando el sencillo. Por esa razón, la actriz colombiana Carmen Villalobos decidió subirse a esa ola y mostrar cómo baila el trend.

A través de su cuenta en TikTok comunicó que se estaba uniendo al reto para celebrar que la polémica canción de sus paisanas llegó al número 1° en las plataformas digitales. “Con mis dos colombianas favoritas. Reinas, las admiro”, escribió en el video donde mostró sus pasos de baile.

Los internautas no tardaron en reaccionar al video dejándole comentarios como: “Carmen estás tan hermosa, ya era hora que hicieras un tik tok te salió genial”; “definitivamente te llueven bendiciones y no necesitas volver con alguien q no te supo valorar, tú vales mucho”; “Carmen tipo: ando en mis tiempos de la mejor BICHOTA”; “Dios mío eres demasiado hermosa para este planeta”, “lo más hermoso que pudo existir en el mundo entero”.

El video de Carmen realizando el reto ya ha logrado más de 10 millones de reproducciones, casi un millón de ‘likes’ y unos 6.500 comentarios. Los fanáticos también le dejaron elogios en los comentarios por su nuevo look con cabello largo.

Recientemente la actriz confirmó que está en una relación con el presentador de televisión Frederik Oldenburg, luego de meses de rumores. La propia Carmen Villalobos subió una serie de fotos a su Instagram para oficializar el noviazgo felicitando a su nuevo amor el día de su cumpleaños.

Desde ese día se les ha visto compartiendo momentos juntos disfrutando de su etapa de enamoramiento. Justo por una publicación en Instagram, hace unos días se desataron comentarios sobre un posible encargo a la cigüeña por parte de la parejita. El novio de la colombiana se pronunció entonces para aclarar lo que había pasado y lo que se veía en las imágenes.

Aunque Carmen ahora mismo se encuentra residenciada en su natal Colombia y Frederik en Estados Unidos, el artista de Telemundo ha dicho que él viajará para poder visitar a su novia y poder cultivar momentos especiales en la relación.

