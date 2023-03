Novio de Carmen Villalobos rompe el silencio sobre los rumores de embarazo de la actriz

La famosa actriz colombiana Carmen Villalobos ha causado revuelo en las redes sociales con una reciente publicación de fotos junto a su novio, el presentador venezolano Frederik Oldenburg, en las que él parece tocarle el abdomen. Algunos internautas comenzaron a sospechar y comentar si ya le habían hecho un encargo a la cigüeña.

En las imágenes, aparece la pareja en una serie de poses románticas, besándose y abrazándose frente a la cámara. Los fanáticos desataron especulaciones sobre la posibilidad de que estén esperando un hijo juntos, debido a la posición de la mano de Frederik en una de las fotos, cerca del abdomen de la actriz.

En la publicación de Carmen no faltan los comentarios como: “Está en duda, ella no quiere ser mamá pero en la foto se miran ojeras”; “FELICITACIONES POR LOS GEMELOS QUE VAN A TENER”; “Si no está embarazada ,aquí ya quedó” o “La barriga nunca queda en la cadera y ahí está la mano del novio”.

Los rumores han sido intensos y el presentador rompió el silencio para desmintir un posible embarazo. En sus redes sociales, Frederik afirmó que se trataba de una simple coincidencia, y que por ahora no estaban esperando un bebé.

“Lo que pasa es que la mano iba un poquito más allá, me agarraron en ese momento ahí. No vayan a pensar en otra cosa”, mencionó el peridista deportivo.

Aunque la pareja aún no ha hablado sobre sus planes de formar una familia en el futuro, lo que está claro es que están muy felices y enamorados viviendo su amor a los cuatro vientos.

Por otro lado, el talento de Telemundo recientemente sorprendió a sus seguidores con un momento muy emotivo durante uno de sus programas en vivo. Durante la transmisión, Frederik presentó a su “primer amor”: su madre.

El venezolano le dedicó una emotiva carta, en la que expresó su gratitud hacia ella y resaltó la gran conexión que tienen. La madre de Frederik también estuvo presente en la entrevista y expresó su orgullo por los logros de sus hijos.

En definitiva, Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg continúan demostrando que su amor está en pleno apogeo, y que están disfrutando cada momento juntos. Los fanáticos parecen estar ansiosos por ver qué nuevas aventuras le deparará el futuro a esta pareja de artistas.

