Carmen Villalobos posa muy sensual, usando un top negro con tiras y luciendo su cabello rubio

Carmen Villalobos está lista para regresar a trabajar, y lo dejó ver en una serie de fotografías que publicó en Instagram y que han sido el deleite de sus seguidores. Ella posó muy sensual usando un ajustado top negro de tiras, al mismo tiempo que presumía su cabellera rubia; el mensaje con el que acompañó todo fue: “La felicidad es un hábito mi gente linda…hay que cultivarla, porque de nosotros depende cómo asumimos nuestro día a a día ❤️😍🥰 Feliz martes y a darle con toda 💪🏼🤗”.

La actriz colombiana de 40 años también informó en sus historias de esa red social que debido a las largas vacaciones que se tomó en Europa no acudió al gimnasio para ejercitarse, por lo que en un reciente video se mostró en la caminadora retomando sus rutinas, que consisten en una hora de entrenamiento, aunque también escribió que tuvo mareos. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En TikTok Carmen tiene más de 15 millones de seguidores, y no podía faltar uno de sus videos en los que aparece bailando sensualmente. Ahora lo hizo con el tema “Lala” de Myke Towers, usando una falda de jean y un top negro; ella tan sólo escribió junto al clip el mensaje: “¡Aquí vamos!” @cvillaloboss #lalatrend aqui vamos 😎! #fyp #foryou #carmentiktok ♬ LALA – Myke Towers

