Usando escotado top deportivo, Carmen Villalobos se luce al ejercitarse en la caminadora

Durante poco más de un mes Carmen Villalobos se dedicó a viajar por Europa, pero ahora está de regreso en Miami y decidió volver al gimnasio para ponerse en forma. En sus historias de Instagram compartió un video que la muestra usando un escotado top deportivo mientras se ejercita en la caminadora; ella escribió que entrenó una hora, pero también que tuvo mareos y ganas de vomitar. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella actriz colombiana no ha informado aún sobre su próximo proyecto televisivo, pero mientras tanto complace a sus seguidores en esa red social con sus ya famosos videos en los que baila sensualmente. El más reciente la muestra junto al mar y usando un vestido estampado. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

Carmen también se mostró satisfecha con su trabajo como conductora del programa “Top Chef VIP”, en el que lució toda una colección de sexys atuendos, destacando el que usó para la gran final: un vestido rojo que dejaba al descubierto sus piernas y que contaba en el corset con adornos de perlas. Todavía no se da a conocer si habrá otra temporada del show. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

Sigue leyendo: