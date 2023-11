Dmitry Bivol asegura que Canelo Álvarez no mostró nada nuevo en la victoria contra Jermell Charlo

Dmitry Bivol, campeón de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), expresó que no vio nada nuevo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la pelea donde defendió su título de indiscutido de las 168 libras y venció por amplia decisión unánime a Jermell Charlo.

En una entrevista con Fight Hub, Bivol indicó que solo vio un par de rounds del combate de Canelo Álvarez contra Charlo y destacó que el mexicano usó las mismas armas para ganar como todo el mundo esperaba, pero, aunque no quedó impresionado con su actuación, reconoció que hizo un gran trabajo.

“Para ser honesto no vi nada nuevo (contra Charlo). Tal vez me equivoque, pero es mi opinión. No mostró nada nuevo, algunas combinaciones… estaba usando las armas como las usaba antes. Quizás por dentro se sentía más seguro, pero desde fuera no podía ver (mejoras). Pero hizo un gran trabajo contra Ryder y Charlo”, dijo.

Canelo Álvarez venció fácilmente a Jermell Charlo el pasado mes de septiembre. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

“Para ser honesto, no vi toda la pelea. Vi un par de rounds y lo que vi lo esperaba. Esperaba que lo presionara, pero no esperaba que Charlo no tuviera mucha confianza. No tenía confianza, para ser honesto, solo mi opinión personal. Y ganó Canelo, lo esperábamos”, añadió.

Cabe destacar que Canelo Álvarez lució muy superior y demostró que está de regreso en su victoria frente a Jermell Charlo, quien ha sido muy criticado por los fanáticos y expertos del boxeo por su actuación. Todos coinciden en que el estadounidense no intentó nada para ganar y pareció que solo fue a sobrevivir para cobrar su gran cheque porque no quiso correr ningún riesgo en la pelea.

Al contrario de lo que piensa Bivol, el tapatío después de su actuación contra el estadounidense afirmó que nadie puede vencerlo en estos momentos y que demostró en los 12 asaltos que fue el mejor esa noche.

“A este Canelo no le gana nadie. Soy un peleador fuerte con todos. A este Canelo nadie le puede ganar. Demostré que era el mejor peleador, decidí ir a los 12 rounds para demostrar quién era el mejor. Nadie puede vencer a este Canelo”, declaró en la entrevista sobre el ring tras derrotar a Charlo.

Canelo Álvarez volverá a la acción el próximo cinco de mayo y Jaime Munguía parece el indicado. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Para este enfrentamiento, Charlo subió de 154 a 168 libras porque quería hacer historia y convertirse en doble campeón indiscutido, pero el estadounidense admitió que sintió la diferencia de peso y, aunque lamentó su actuación, celebró no ser noqueado por el tapatío.

Por ahora el campeón indiscutido de peso supermediano volverá al gimnasio y pensará en cuál será su próximo oponente para su pelea el cinco de mayo del 2024. En la lista suenan nombres como David Benavídez, Jaime Munguía, Demetrius Andrade, Terence Crawford, Jermall Charlo, entre otros.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte al vencer a Jermell Charlo. El boxeador tapatío tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, Jermell Charlo, de 33 años, perdió el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras su pelea con Canelo Álvarez y dejó de ser campeón indiscutido en las 154 libras. El estadounidense ahora posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, dos reveses y un empate.

