Jaime Jáquez: “De niño bajamos mucho a México a visitar a la familia, era muy divertido”

Jaime Jáquez Jr fue el primer mexicano en ser elegido en primera ronda del NBA Draft, lo hizo en el puesto número 18 por los Miami Heat. Aunque nacido y criado en Estados Unidos, mantiene un fuerte vínculo con sus raíces mexicanas y recuerda en una entrevista las visitas de su niñez a sus familiares.

Jáquez Jr es un caso extraño. Agotó sus cuatro años de Universidad antes de dar el salto a la NBA, una decisión que le ha ayudado en su adaptación a la liga, donde Erik Spoelstra ya le ha dado minutos importantes e incluso la titularidad.

Pregunta: Usted es un caso extraño porque consumió sus cuatro años de baloncesto universitario. ¿Cómo le ayuda esto en la adaptación a la NBA, se siente más maduro?

Respuesta: Siento que sé mucho de lo que está sucediendo. Ya he estado en muchas situaciones difíciles de partido en la etapa universitaria, he aprendido mucho de esas experiencias. Creo que eso me ayuda a día de hoy, porque sé lo que puede pasar. Todo es nuevo, pero de alguna manera no lo es del todo. Estos cuatro años realmente me prepararon para el siguiente paso.

P: ¿Cuál es su primer recuerdo de baloncesto?

R: Diría que es haciendo mates en la pequeña canasta que me dieron mis padres. Intentaba colgarme del aro como Kobe Bryant, ese es el primer recuerdo que tengo.

P: Por su edad es más de Kobe Bryant que de Michael Jordan.

R: Sí, soy fan de Kobe Bryant. Es mi jugador favorito de siempre. Soy mucho más de Kobe.

P: Hable más de su familia, de sus orígenes. ¿Visitó México durante su infancia?

R: Sí, nací en Irvine (California), y nos mudamos después a Camarillo. Mi abuela es de México, todos los primos, tíos y resto de la familia de mi padre están todavía allí. Bajamos mucho cuando era niño en verano, para bodas y ceremonias familiares. Fue fantástico poder pasar tiempo con mis primos, era muy divertido.

P:¿Qué es lo que más le apasiona de México?

R: Me encanta la comida. Me encanta ir, todo el mundo está allí. Tengo una familia muy grande. Son muy religiosos, y todas esas cosas son parte de lo que soy yo, porque su cultura se ha reflejado en mí en gran parte de mi vida.

P: Pudo representar a México en 2019. ¿Y si tuviera que elegir entre ellos o el ‘Team USA’?

R: Sí, jugué con México en los Juegos Panamericanos. Cada temporada hasta hoy he estado muy ocupado, trabajando para preparar mis temporadas universitarias. Y este último verano preparé mi debut en la NBA. Creo que cuando llegue ese momento y sea el adecuado, me encantaría ir y analizar profundamente esa decisión.

