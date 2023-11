Julio César Chávez Jr. desmintió estar recluido en un psiquiátrico: “Todo eso es falso”

Julio César Chávez Jr. apareció en las redes sociales este lunes para desmentir la información que se dio a conocer en los últimos días con respecto a su estado de salud, en la que se aseguraba que el boxeador mexicano se encontraba recluido en un hospital psiquiátrico de los Estados Unidos.

La noticia la había hecho pública el portal TMZ Sports, indicando que el hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, había sido ingresado en un hospital psiquiátrico luego de que su esposa, Frida Chávez hubiese realizado un llamado al 911 luego de que el púgil hubiese abusado de “potentes y potencialmente peligrosos” medicamentos.

“Les mando un saludo a todos, me entere de unas noticias que han estado saliendo sobre mí, pero todo eso falso. Me están viendo acá, gracias por preocuparse y estoy listo para pelear y pronto me verán arriba del ring”, aseguró Julio César Jr. en el video en el que se muestra con lentes oscuros y una camisa manga corta.

🚨🚨

Julio César Chávez hijo asegura que está bien.



Le platica a @reformacancha y a sus fans que pronto regresará y que son falsas las noticias que circulan que estaba internado en un psiquiátrico



📹 @DMartinezCANCHA pic.twitter.com/C2BKQUSNKR — CANCHA (@reformacancha) November 6, 2023

La situación que reportó el portal TMZ Sports, habría ocurrido el pasado 24 de octubre y fue la gota que rebasó el vaso con respecto a lo que ha sido todo el 2023 para el “Junior”, quien ha sido protagonista de diversos problemas de adicción que han generado preocupación en su familia.

“Es algo muy doloroso para mí, porque los hijos son otra cosa. El dolor más grande que siento es que teniendo mis clínicas de adicciones no lo puedo ayudar”, había señalado hace un tiempo el “Gran Campeón Mexicano”, campeón mundial en las categorías superpluma del Consejo Mundial de Boxeo y ligero y superligero de la Asociación Mundial de Boxeo.

Sin embargo, en su reciente aparición en el video del Diario Reforma el peleador asegura que pronto saldrá una entrevista en dicho medio en el que explicará toda la situación que habría vivido y de la que se habla que estuvo durante 72 horas en su hogar en medio de una “evaluación e intervención de crisis” antes de supuestamente haber sido llevado a un hospital psiquiátrico, de acuerdo al reporte de TMZ.

El mexicano Julio César Chávez Jr. durante su pelea ante Anderson Silva en Guadalajara el pasado 19 de junio del 2023. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

“Pronto verá la entrevista que hice en Reforma para que se den cuenta de qué es lo que sigue (en su carrera profesional) y cuáles son los planes a futuro. Les mando muchos saludos”, agregó el peleador a sus 38 años, dejando ver que por ahora no le pasa por la mente la posibilidad de colgar los guantes y ponerle fin a su carrera sobre el ring.

Julio César Chávez padre también aprovechó para desmentir también la información sobre la situación actual de su hijo. Con el siguiente mensaje en sus redes sociales aclaró el tema: “Anda circulando una nota amarillista que mi hijo Julio está en un psiquiatra y es totalmente falso. Mi hijo está en su casa en Los Ángeles, si quieren saber de él háblenle a su casa”.

