Julio César Chávez admite su preocupación por el “Júnior”

Julio César Chávez no vive momentos tranquilos tras su retiro del boxeo profesional. El Gran Campeón Mexicano reconoció estar preocupado por el problema con las adicciones que padece Chávez Jr. El “Júnior” no ha podido salir de ese bache y el exboxeador azteca teme lo peor.

El histórico exboxeador mexicano sobre piensa lo que le pudiera pasar con su hijo a consecuencia del consumo de pastillas para adelgazar. El “Júnior” tendría una adicción a estas sustancias y su padre teme que esta dependencia le pase factura.

“Me da lástima porque sus hijos están chiquitos y no los está disfrutando. Me duele que se vaya a quedar loco, que le vaya a pasar un accidente manejando a las 12-1 de la mañana a todo lo que da, que le vaya a dar un infarto de tantas pastillas que se mete“, reveló Julio César Chávez en una entrevista para el podcast Bromeando con los Rivera.

Recaídas y frustración explicadas por Julio César Chávez

El Gran Campeón Mexicano reveló que por momentos la rehabilitación de Chávez Jr. iba por buen camino. Pero con el pasar de las semanas volvía a tropezar con la misma piedra y echar por la borda todo el trabajo realizado con anterioridad.

“Estuvo un año en un anexo. Todos muy contentos y todo, pero a la semana salió y ¡otra vez! Yo digo: ‘Dios mío, ¿qué pasó?’. No es posible que a la semana recayera en las pastillas y digo: ‘¿Qué hago?’. Lo he metido otra vez a la clínica, se limpia y otra vez sale“, explicó.

No está de más mencionar que en el pasado Julio César Chávez también tuvo problemas con las adicciones. Esto motivó al exboxeador mexicano a desarrollar proyectos de clínicas de rehabilitación. A pesar de que lidera este tipo de instituciones, Chávez lamenta que no pueda ayudar al cliente más importante de todos: su hijo.

“Es algo muy doloroso para mí, porque los hijos son otra cosa. El dolor más grande que siento es que teniendo mis clínicas de adicciones no lo puedo ayudar”, concluyó.

