Julio César Chávez revela las adicciones de su hijo y respondió a una polémica broma por su consumo de drogas

Ya son muy conocidos los problemas del pasado de Julio César Chávez con las adicciones. Dos de sus hijos fueron por el mismo camino, uno de ellos aún combate para superarlo. Chávez Jr. tiene una adicción hacia el consumo excesivo de pastillas para adelgazar. En una entrevista con Adela Micha, el Gran Campeón Mexicano reveló detalles de los problemas de su hijo.

La entrevista, colgada en YouTube, inició con una pesada broma sobre las adicciones de Julio César Chávez. “¿Qué quieres tomar? ¿coca, agua, agua mineral?… Hace rato les dije, ¿de qué coca toma? ¡de la colombiana, jefa!”, así inició la plática con el exboxeador mexicano. Pero lejos de enfadarse, Julio César Chávez tomó con humor el comentario.

“¡Coca ya no quiero! Agua mineral prefiero, ya no quiero nada con la coca, ya fueron muchos años. Bendito sea Dios, que sólo por hoy, son 13 años, el 10 de agosto cumplo 14 años limpio, pero no lo cuento aún porque vivo día por día“, respondió.

Las adicciones de Julio César Chávez Jr.

Uno de los temas de conversación fue dirigido hacia los problemas de adicciones que afronta el “Júnior”. Julio César Chávez aseguró que el problema de su hijo está relacionado sólo al consumo masivo son pastillas para adelgazar. La leyenda del boxeo mexicano estimó que de 20 a 30 pastillas podía consumir Chávez Jr.

“Mi hijo no se droga con cocaína, cristal o anfetaminas, él usa pastillas para bajar de peso; esas son buenas si las sabes suministrar bien, pero te tomas 20, 30, empiezas a ver moros con tranchetes, todo te vale madre… es un infierno adentro y es un infierno afuera, porque uno quisiera drogarse; no te motiva nada porque estás pensando en la sustancia, es horrible. No te dan ganas de salir, te dan ganas de drogarte“, indicó.

El consumo era de tal magnitud que Julio César Chávez temía que su hijo sufriera un infarto a causa de las pastillas. Esto hizo que el Gran Campeón Mexicano tomara medidas y decidiera internar a su hijo contra su voluntad.

“Se tomaba hasta 30 en un día, no le pegó un infarto porque Dios es grande… salía a decir pendejadas (en redes sociales)… fui y lo agarré, le puse un cuatro (le jugó una trampa), un día le eché a la policía, salió en el periódico, se hizo un desmadre; hasta que le puse un cuatro, se fue a entrenar, lo dormí, me lo traje en un avión privado a Guadalajara, despertó y dijo ‘¿dónde estoy?, donde estuvo mi padre’“, relató.

