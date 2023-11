Marco Antonio Barrera asegura que Andy Ruiz vencería a Francis Ngannou: “Le tengo mucha fe”

Marco Antonio Barrera, monaca mundial de tres divisiones diferentes, está seguro de que Andy Ruiz Jr. tiene las capacidades y cualidades para derrotar a Francis Ngannou, excampeón de peso pesado del UFC, en un enfrentamiento entre ambos sobre el cuadrilátero.

En el canal ProBox TV, Barrera reconoció que Ngannou es uno de los pegadores más fuertes en las MMA, pero afirma que Ruiz le daría una lección al camerunés y demostraría que lo ocurrido en la pelea con Tyson Fury solo fue un bache para el boxeo.

“Creo que mi gordo precioso tiene las capacidades de salir con la mano en alto. Sé que Ngannou tiene muy fuerte pegada, los números lo dicen que es de los que más duro pega en las MMA, pero mi gordo precioso tiene las capacidades, las combinaciones, el movimiento de cintura, la forma de pelear, la rapidez a pesar de que es un peso completo, pega durísimo, es un boxeador que se entrega completamente”, dijo.

Francis Ngannou sorprendió a la comunidad del boxeo con su actuación ante Tyson Fury. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

“Tendría que ser una forma diferente (de pelea respecto a Fury), ondear la cintura, agarrarle rapidez, salirle por piernas, así como le hace mi gordo precioso. Creo que tiene las capacidades, las cualidades para poder demostrarle que fue un bache lo que pasó con Tyson Fury”, agregó.

Además, Barrera está tan confiado en la victoria de Andy Ruiz que le aconsejó que buscara una pelea con Francis Ngannou porque “se está poniendo de moda” y de esta manera mostrarles a todos que está listo para cualquier rival que quiera enfrentarse a él.

“Tiene para qué, para darle hasta para llevar a Ngannou porque yo le tengo mucha fe, es más, hasta andaría apostando la cabellera, el poquito pelo que me queda, a esa pelea si se llegara a dar. (…) Y aparte hay que recordar que se está poniendo de moda Ngannou, hay que pedir esa pelea, hay que exigirla para poder demostrarle que mi gordo precioso está vigente y que está listo para cualquier rival que venga por ahí”, afirmó.

Cabe destacar que Francis Ngannou, excampeón de peso pesado del UFC, debutó con una derrota en el boxeo, pero su gran actuación ha sido reconocida por los expertos del deporte que quieren verlo nuevamente en acción sobre el cuadrilátero ya sea en la revancha con Tyson Fury o peleando con Deontay Wilder o Anthony Joshua.

RIYADH, SAUDI ARABIA – OCTOBER 28: Francis Ngannou knocks down Tyson Fury during the Heavyweight fight between Tyson Fury and Francis Ngannou at Boulevard Hall on October 28, 2023 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

En cambio, Andy Ruiz no ve acción desde septiembre de 2022 cuando venció por decisión unánime a Luis ‘King Kong’ Ortiz. Tras la victoria, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ordenó una pelea eliminatoria entre el mexoamericano y Deontay Wilder para elegir al próximo retador de Tyson Fury, pero fue cancelada después que ambas partes no lograran un acuerdo económico. Como The Destroyer se sometió a una operación hace pocas semanas, su regreso al ring se retrasará hasta 2024.

Andy Ruiz, de 33 años, ahora tendrá que esperar hasta el 2024 para intentar conseguir un nuevo oponente y concretar su esperado regreso al ring. El mexoamericano, también conocido con The Destroyer, posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y dos derrotas como profesional.

Sigue leyendo:

· Andy Ruiz tiene en la mira a Zhilei Zhang, la trilogía con Anthony Joshua o Deontay Wilder para 2024

· Andy Ruiz revela que se sometió a una cirugía y su regreso al ring se retrasará hasta el 2024

· Entrenador dice que Francis Ngannou es mucho más peligroso para Deontay Wilder que Andy Ruiz