Andy Ruiz revela que se sometió a una cirugía y su regreso al ring se retrasará hasta el 2024

Andy Ruiz, excampeón unificado de peso pesado, anunció en sus redes sociales que fue sometido a una cirugía hace pocos días, aunque no especificó en dónde, y que su regreso al cuadrilátero se retrasará hasta el 2024.

En un video publicado en cuenta de Instagram, Ruiz expresó que estaba de vuelta al gimnasio después de cinco días sin entrenar y que se siente muy bien, por lo que espera volver a la acción el próximo año, aunque todavía se desconoce el oponente.

“Hola chicos, acabo de terminar de hacer ejercicio. Cinco días después de mi cirugía y estamos de regreso en el gimnasio, sintiéndonos bien, sintiéndonos bendecidos y no puedo esperar para volver al ring”, dijo.

Andy Ruiz subió al ring por última vez frente a Luis Ortiz a quien venció por decisión unánime en 2022. Foto: Harry How/Getty Images.

“2024 es mi año, cariño, es mi año. Recuerda eso. Tuve un pequeño revés para un gran regreso y vamos, cariño. Hagámoslo”, añadió.

Cabe destacar que Andy Ruiz no ve acción desde septiembre de 2022 cuando venció por decisión a decisión unánime a Luis ‘King Kong’ Ortiz. Tras la victoria, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ordenó una pelea eliminatoria entre el mexoamericano y Deontay Wilder para elegir al próximo retador de Tyson Fury, pero fue cancelada por el organismo después que ambas partes no lograran un acuerdo.

El pasado mes de julio, los excampeones de peso pesado estuvieron en un constante toma y dame en entrevistas y redes sociales luego de no ponerse de acuerdo en las negociaciones para el enfrentamiento. Según el padre y manejador de Ruiz, Wilder le ofreció solo el 30% de la bolsa y ellos quieren recibir el 50% ($10 millones de dólares) para aceptar la pelea.

The Destroyer también intentó cerrar un enfrentamiento con Tyson Fury, pero el campeón del CMB no aceptó porque supuestamente estaba pidiendo $20 millones de dólares. Además, el mexoamericano mostró interés en la trilogía con Anthony Joshua, tras fracasar las negociaciones con Wilder, y no obtuvo respuesta del británico.

Deontay Wilder y Andy Ruiz no pudieron negociar la pelea y ahora se encuentran sin rivales. Foto: Al Bello/Getty Images.

Andy Ruiz, de 33 años, ahora tendrá que esperar hasta el 2024 para buscar un nuevo oponente y concretar su regreso al ring. El mexoamericano posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y dos derrotas como profesional.

Sigue leyendo:

· Entrenador dice que Francis Ngannou es mucho más peligroso para Deontay Wilder que Andy Ruiz

· Entrenador de Deontay Wilder dice que Andy Ruiz es una opción viable para enero si llegan a un acuerdo

· Andy Ruiz solo tiene en su mente y corazón a Deontay Wilder: “Voy a ganar la pelea”