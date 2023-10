Entrenador de Deontay Wilder dice que Andy Ruiz es una opción viable para enero si llegan a un acuerdo

Malik Scott, entrenador de Deontay Wilder, expresó que Andy Ruiz sigue siendo una opción viable para su pupilo en enero si ambas partes llegan a un acuerdo económico tras la caída del enfrentamiento con Anthony Joshua.

En una entrevista con Daily Mail Sport Boxing, Scott indicó que están dispuestos a negociar con Ruiz y noquearlo, pero si no está listo para firmar el contrato con Wilder, también tienen en mente una pelea con Zhilei Zhang en China a continuación.

“Ruiz es una opción. Podemos ir con Ruiz. No se sorprendan si elegimos a Andy Ruiz en enero y lo noqueamos, y luego veremos qué podemos hacer a partir de ahí. Andy Ruiz está disponible, estuvo disponible hace cuatro meses y le hicimos una oferta. Entonces ya veremos”, dijo.

Andy Ruiz quiere pelear con Deontay Wilder, pero no han llegado a un acuerdo. Foto: Richard Heathcote/Getty Images.

“No me importaría si Deontay noqueara a Zhang, quien recientemente derrotó a Joe Joyce. Zhang ahora se ha convertido en una opción viable y agradecería la oportunidad de que la pelea se lleve a cabo en su país de origen. Él (Ruiz) estaba diciendo que quería pelear contra Deontay, pero cuando dices que quieres pelear contra Deontay, tienes que estar listo para firmar un contrato. ¿Quién está disponible para Deontay? Porque todos en el más alto nivel están ocupados con otras peleas importantes. Esa es la parte frustrante”, señaló.

Cabe destacar que el pasado mes de julio, los excampeones de peso pesado estuvieron en un constante toma y dame en entrevistas y redes sociales luego de no ponerse de acuerdo en las negociaciones para el enfrentamiento. Según el padre y manejador de Andy Ruiz, Deontay Wilder le ofreció solo el 30% de la bolsa y ellos quieren recibir el 50% ($10 millones de dólares) para aceptar la pelea.

Este inconveniente ha hecho imposible que ambas partes logren alcanzar un acuerdo y condujo al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a cancelar la pelea como eliminatoria final para enfrentar al campeón Tyson Fury a continuación.

Como la pelea con The Destroyer no se termina de materializar, aunque el mexoamericano sigue interesado, Wilder comenzó a negociar una pelea con Anthony Joshua en Arabia Saudita a principios del 2024, pero tampoco llegaron a un trato porque, según Malik Scott, el británico no está realmente interesado en este enfrentamiento.

Deontay Wilder quiere pelear nuevamente y Andy Ruiz es una opción. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

Deontay Wilder, de 37 años, subió por última vez al ring con Robert Helenius a quien noqueó en el primer asalto en octubre de 2022. El estadounidense, excampeón de peso pesado del CMB, tiene récord de 43 triunfos (42 nocauts) y 2 reveses.

Por su parte, Andy Ruiz, de 33 años, no ha tenido acción desde que venció por decisión unánime a Luis ‘King Kong’ Ortiz en septiembre de 2022. El mexoamericano posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional.

