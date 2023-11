Andy Ruiz tiene en la mira a Zhilei Zhang, la trilogía con Anthony Joshua o Deontay Wilder para 2024

Andy Ruiz tendrá que esperar hasta 2024 para volver al cuadrilátero luego de someterse a una cirugía en su brazo derecho hace pocas semanas, pero tiene en la mira a Zhilei Zhang, Anthony Joshua y Deontay Wilder como posibles oponentes para su regreso a la acción.

En una entrevista con BoxingScene, Ruiz expresó que podría aceptar la pelea con Zhang porque es muy bueno, pero también le encantaría la trilogía con Joshua porque sabe que en la revancha no se vio bien y quiere mostrar su talento.

“Creo que Zhang hizo un trabajo fantástico. Joe Joyce es como un robot. Simplemente lanza golpes y ni siquiera se mueve. Creo que Zhang es un luchador realmente bueno. Esa es una buena pelea que yo también aceptaré”, dijo.

Zhilei Zhang es el campeón interino de la OMB de peso pesado. Foto: Stephen Pond/Getty Images.

“Cuando peleé en la revancha, no estuve bien. Tenía sobrepeso. Olvidé todo lo que estaba haciendo. Ahora es un juego de pelota completamente diferente. Todo lo que quiero hacer es mostrar mi talento y todos sabrán quién diablos es Andy Ruiz. Por supuesto, iré allí (al Reino Unido). No creo que quieran la pelea. Creo que Eddie Hearn ya está traumatizado. Ni siquiera quiere dejar pelear (a Joshua) con nadie bueno. A menos que solo esté intentando conseguir su dinero”, indicó.

Cabe destacar que Andy Ruiz no ve acción desde septiembre de 2022 cuando venció por decisión a decisión unánime a Luis ‘King Kong’ Ortiz. Tras la victoria, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ordenó una pelea eliminatoria entre el mexoamericano y Deontay Wilder para elegir al próximo retador de Tyson Fury, pero fue cancelada por el organismo después que ambas partes no lograran un acuerdo económico.

Según el padre y manejador de Andy Ruiz, The Bronze Bomber le ofreció solo el 30% de la bolsa y ellos quieren recibir el 50% ($10 millones de dólares) para aceptar la pelea.

The Destroyer también intentó cerrar un enfrentamiento con Tyson Fury, pero el campeón del CMB no aceptó porque supuestamente estaba pidiendo $20 millones de dólares. Además, el mexoamericano mostró interés en la trilogía con Anthony Joshua, tras fracasar las negociaciones con Wilder, y no obtuvo respuesta del británico.

Andy Ruiz Jr. y Anthony Joshua se han enfrentado en dos ocasiones y tienen una victoria por lado. Foto: Richard Heathcote/Getty Images.

Andy Ruiz, de 33 años, ahora tendrá que esperar hasta el 2024 para intentar conseguir un nuevo oponente y concretar su esperado regreso al ring. El mexoamericano, también conocido con The Destroyer, posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y dos derrotas como profesional.

