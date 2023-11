“Querían matarme”: Hombre de California fue mordido por nutrias agresivas

Un hombre del norte de California fue atacado al menos una docena de veces por dos nutrias agresivas cuando nadaba en un lago, en lo que describió como la “experiencia más aterradora” de su vida.

Matt Leffers contó a medios locales que estaba nadando el 3 de septiembre en Serene Lakes, cerca del lago Tahoe donde su familia tiene una cabaña, cuando sintió que algo le agarraba la pierna.

“Sentí que algo me mordía la pantorrilla. En cuestión de segundos, me mordieron de nuevo. Y luego comencé a nadar rápido, pero allí estaba la nutria, apareció justo frente a mí y luego me mordieron de nuevo”, dijo Leffers a KCRA-TV el viernes.

El hombre dijo que luchó por su vida durante el implacable ataque de las nutrias hasta que su esposa corrió en su ayuda en una tabla de remo y lo sacó del agua antes de llevarlo a un hospital.

“Estas cosas eran tan agresivas que, literalmente, sentí que querían matarme. Es, con diferencia, la experiencia más aterradora que he tenido en mi vida. Nada se le acerca”, contó.

Leffers le dijo a USA Today que las nutrias lo mordieron al menos una docena de veces, dejándolo ensangrentado con entre 40 y 50 heridas punzantes en todo el cuerpo.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California dijo a la televisora que están investigando el ataque.

Parecía que la abundancia de peces en el lago era la causa probable del comportamiento agresivo de las nutrias, según los medios de comunicación, citando una carta enviada por funcionarios de vida silvestre a la comunidad.

Leffers imploró al estado que actuara antes de que alguien más resulte herido o incluso asesinado.

El hecho parecía ser el tercer ataque de nutria reportado a un humano en el área del Valle de Sacramento en lo que va del año, según la agencia.

El funcionario dijo que los ataques de nutrias a humanos son raros, aunque los animales defenderán su territorio si se sienten amenazados.

En julio, una nutria también fue captada por una cámara saltando sobre una tabla de surf en California. “Una nutria marina agresiva en la zona muerde, araña y trepa a las tablas de surf. Ha habido cuatro incidentes de interacciones de nutrias con surfistas en Santa Cruz”, escribió el Departamento de Policía de Santa Cruz en Facebook.

En una declaración a CBS News, un representante del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California dijo en ese entonces que la nutria en cuestión era una hembra de 5 años que “exhibía comportamientos preocupantes e inusuales”, incluido “acercarse a surfistas y kayakistas que se recreaban en el área”.

Otra nutria en Montana atacó a tres mujeres mientras navegaban en un río en agosto. Mientras que en septiembre una nutria rabiosa mordió a un hombre y a un perro en Florida.

Joseph Scaglione, que fue mordido 41 veces en piernas, brazos y manos, dijo a CBS Miami que estaba alimentando a los patos afuera de la puerta de su patio trasero cuando la nutria salió de un estanque y atacó.

Más tarde ese día en el mismo barrio, la nutria atacó a un perro que se encontraba con sus dueños y su cría. Los residentes ayudaron a capturar a la nutria en un contenedor de reciclaje y fue sacrificada.

Sigue leyendo: