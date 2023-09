Tiburón mordió en la cara a surfista que nadaba en una playa de Florida

Un hombre de 38 años que practicaba surf en la playa de New Smyrna Beach, en la costa noreste de Florida, tuvo que ser hospitalizado tras ser mordido en la cara por un tiburón, informaron este miércoles medios locales.

El hombre, natural de Carolina del Sur, tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital para traumas Halifax Health, en el condado de Volusia, aunque fue dado ya de alta.

El tiburón mordió al hombre en el lado derecho de la mejilla, entre la oreja y el ojo, cuando, el pasado martes, saltó de su tabla después de montar una ola en esta playa del condado de Volusia, considerado “la capital mundial de mordeduras de tiburones”, con 343 registradas desde 1882, según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones (ISAF, en inglés).

Le sigue en registro de ataques de tiburones en Florida el condado de Brevar, con 156 incidentes computados.

Imágenes aéreas de la zona tomadas ese día en New Smyrna Beach revelaron la presencia de varios escualos cerca del embarcadero de esta playa, así como la presencia de varios surfistas, recogió el canal WESH 2.

Desde 2012, según ISAF, el condado de Volusia ha contabilizado 94 ataques de tiburones, pero ninguno resultó fatal.

Este condado es en donde más ataques de tiburones no provocados por el hombre se registraron en 2022 en Florida, que es a su vez el estado con la mayor cifra (16) en EE.UU.

En julio, dos personas resultaron heridas por mordeduras de tiburones en dos diferentes ataques registrados en este mismo condado durante un fin de semana.

En esa oportunidad, un hombre de 48 años fue mordido en la espalda por un tiburón mientras se hallaba sentado en el agua en la misma playa de New Smyrna Beach, no obstante sufrió heridas menores y no fue necesario trasladarlo a un hospital cercano.

Un día antes, sin embargo, un joven de 21 años que surfeaba , también en esa playa, fue atacado por un tiburón y mordido de gravedad en un pie, por lo que fue trasladado a un centro médico local.

Esta organización científica dependiente de la Universidad de Florida (UF) advirtió, no obstante, que los 57 ataques no provocados de tiburones a humanos registrados en 2022 son la cifra más baja de la década y ello puede “reflejar la disminución global documentada” de las poblaciones de escualos en el mundo.

El término “ataque no provocado” significa que este tipo de agresiones de escualos a personas “tienen lugar en el hábitat natural” de esos animales y sin que exista “provocación humana”.

Con información de EFE

