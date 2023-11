Robbie Williams se arrepiente de haber lanzado el sencillo “Rudebox”

A lo largo de 10 años Robbie Williams fue uno de los cantantes más famosos a nivel mundial, aunque su éxito en Estados Unidos fue muy menor en comparación con el que obtuvo en Europa. Ahora, él ha reconocido que una decisión que tomó en 2006 no fue la correcta, y debido a ello su popularidad comenzó a ir en declive, convirtiéndose en un artista orientado más hacia un publico cautivo.

En una reciente entrevista con DIY el ex integrante del grupo Take That habló al respecto, refiriéndose especificamente a la canción “Rudebox”, cuya letra estaba llena de chistes privados y que formaba parte de un álbum en su mayoría experimental: “Lo que más lamento es haber lanzado ese tema como primer sencillo. Si lo hubiera publicado como el tercero y hubiera explicado adecuadamente que la letra es una tontería… ¡Lo sé! No soy un artista de música electrónica. Sé que es una tontería”.

Robbie actualmente promociona un documental de Netflix (a estrenarse el 8 de noviembre) acerca de su larga carrera musical, y eso ha dado pie a que reflexione acerca de las buenas y malas decisiones que ha tomado en todos estos años. “El punto más vergonzoso para mí en el documental fue ver cuando, en aquel entonces, le expliqué a muchas personas que estaban a punto de escuchar por primera vez “Rudebox” que ése sería mi sencillo más importante desde que lancé “Angels”. Luego pensé de nuevo en eso, en que es mi segundo single más importante, pero porque “Angels” me dio la carrera, y “Rudebox” anunció el final de mi mejor etapa. Entonces, en cierto modo tenía razón, pero no en la forma que quería”, concluyó.

