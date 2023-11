Tuca Ferretti aseguró ser el responsable del mal rendimiento del Cruz Azul en el Apertura 2023

La máquina cementera del Cruz Azul no ha tenido un Torneo Apertura 2023 de ensueño y en la pasada jornada el equipo azul cayó un gol por cero ante las Chivas de Guadalajara. Eso los deja prácticamente fuera por un puesto para los ‘Play In’ de la Liga MX.

El equipo dirigido por Joaquín Moreno tras 16 encuentros disputados tiene un total de 17 unidades cosechadas y eso hace que se ubiquen en la posición número 16 del torneo mexicano. Las posibilidades de pasar a la siguiente ronda son pocas y no solo depende de ellos mismo sino también de otros resultados.

“Cambindo y Castaño los contrató el presidente”



Ya sabíamos, pero no hay como oírlo de la voz del Tuca. pic.twitter.com/ixCm2e5vnI — Mr. Macky (@MackyPinzon) November 6, 2023

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti asumió, en una entrevista en el reconocido programa Fútbol Picante, toda la responsabilidad que está pasando en el equipo de la máquina cementera.

Hay que recordar que el experimentado entrenador tuvo el cargo del equipo al principio del Apertura 2023, pero pese a los malos resultados fue sacado del club.

“Asumo mi responsabilidad porque fue un grupo que yo organicé”, dijo Ferretti durante el programa de televisión.

Durante este espacio, el Tuca analizó detalladamente la situación que está viviendo el Cruz Azul y detalló que este mal momento se debe a las decisiones que tomó antes de su salida.

“Tengo responsabilidad en traer a Salcedo, Dueñas y Ditta”, agregó el ahora analista de ESPN.

Ferretti informó que él intentó fichar a Ángel Sepúlveda, pero en su momento la directiva le negó el fichaje. Actualmente, el jugador es el líder goleador del equipo.

“Yo pedí a Sepúlveda, pero me dijeron que no lo soltaban en Querétaro. Desde la llegada de Ángel Sepúlveda, tú ves la producción de puntos, cómo aumentó y es lo que me faltó en la etapa”, afirmó el ‘Tuca’.

Cruz Azul cierra el Apertura 2023 enfrentado al Puebla el domingo 12 de noviembre en el Estadio Azteca. Habrá que esperar si se dan varios resultados para ver si logra meterse en la siguiente ronda del torneo mexicano 2023, aunque las cosas se ven muy difíciles.

