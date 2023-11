Se cumplen 100 años del fallido intento de golpe de Estado de Hitler

Esta semana se cumple el centenario de un importante punto de inflexión en el ascenso del dictador nazi Adolf Hitler. Los acontecimientos que tuvieron lugar en Múnich los días 8 y 9 de noviembre de 1923, aunque infructuosos en lo inmediato, marcaron la historia alemana y, con ella, el curso del siglo XX.

En aquel momento, Hitler no era más que uno de los líderes extremistas de Alemania, en la época de la República de Weimar. Pocos podían prever que, en una década, él y el partido nazi, del cual era líder, tomarían el control del país, llevarían a Europa a otra guerra mundial y perpetrarían el exterminiode millones de judíos en el Holocaustoy también el asesinato de otros grupos.

Let’s take a moment to remember this day: On the evening of 8th November 1923, Adolf Hitler and 600 SA members marched on the Munich Bürgerbräukeller demanding a national revolution. The coup ended the next day with 16 NSDAP members dead and Hitler's arrest. #100YearsToday #NSDAP pic.twitter.com/UkOkeaxdi7