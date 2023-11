Gobernador de New Hampshire les sugiere a dos aspirantes renunciar a la candidatura republicana

Chris Sununu, gobernador de New Hampshire, promueve que al menos un par de aspirantes a la candidatura republicada de cara a las primarias opten por dar un paso al costado y así dar más oportunidad de escuchar a los personajes mejor preparados para recuperar el control de la Casa Blanca.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS News, el mandatario estatal opinó que quizá llegó la hora de que Asa Hutchinson y Doug Burgum, quienes no lograron calificar para asistir al tercer debate republicano, se retiren de la carrera por ver sus nombres en la boleta electoral.

“Si no estás en el escenario del debate, no veo el camino. Son grandiosos. Son dos de mis mejores amigos, francamente. Y han trabajado duro. Han sido excelentes candidatos sobre el terreno, pero si no estás llegando al escenario del debate nacional, es difícil encontrar el camino en este momento. Entonces, ya sabes, esas son conversaciones difíciles de tener”, expresó.

Y es que, para acceder a un lugar en el tercer debate, el Comité Nacional Republicano (RNC) fijó un umbral de 70 mil donantes únicos, frente a 50 mil exigidos en el segundo debate, y al menos 200 donantes únicos por estado o territorio en por lo menos 20 de esas jurisdicciones.

Además, los aspirantes debían contar con un 4% de respaldo o más en dos encuestas nacionales, o un 4% en una encuesta nacional y otro 4% en una encuesta estatal.

Chris Sununu ha declarado públicamente oponerse a la idea de que Donald Trump se convierta en candidato republicano. (Jemal Countess / Getty Images)

Está claro que, conforme se vayan acercando las primarias, los requisitos para los aspirantes se irán incrementando y cada vez será más complejo lograr cumplir con ellos.

De ahí deriva la razón de que el expresidente Mike Pence haya optado por frenar su campaña antes de la fecha limite para apegarse al umbral del RNC, pues de esa manera su declinación resultó más honorable.

En este sentido, Chris Sununu respalda la idea de que se vaya reduciendo el grupo de aspirantes, esto con el propósito de que se les brinde mayor tiempo de promoción a quienes verdaderamente demuestren ser los más fuertes.

“Pienso en cuatro o cinco aspirantes que aportarán entusiasmo y dinamismo mostrando su experiencia, así como antecedentes para luchar por los intereses de los ciudadanos”, enfatizó.

