Mike Pence puso fin a su campaña en busca de convertirse en el candidato a la presidencia

Ante la imposibilidad de cumplir con el umbral establecido por el Comité Nacional Republicano para los aspirantes a la candidatura rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año, Mike Pence dio a conocer el final de su campaña.

Durante la reunión de la Coalición Judía Republicana efectuada en Las Vegas; Nevada, el ex vicepresidente reconoció que, tras analizar su situación con respecto a los resultados de las últimas encuestas, considera pertinente no seguir adelante en su lucha por vencer al hasta el momento favorito, Donald Trump.

“Después de mucha oración y deliberación, he decidido suspender mi campaña para presidente a partir de hoy. Siempre supimos que esta sería una batalla cuesta arriba, pero no me arrepiento”, expresó.

Aunque su intención era continuar tratando de convencer a los ciudadanos con su propuesta de nación, el experimentado político de Indiana se vio obligado a aceptar que, ante la cercanía del tercer debate organizado por el CNR, la cantidad de donantes que debía reunir le resultaba insuficiente, así como tampoco su promedio de popularidad en las encuestas.

De acuerdo con su más reciente presentación de campaña, el republicano que pasó dos años esperando la posibilidad de contender por llegar a la Casa Blanca, únicamente logró reunir $1.18 millones de dólares en el banco y $621 mil dólares en deuda.

Mike Pence terminó siendo más ubicado por haberle dado la espalda a Donald Trump que por ser una opción alternativa para gobernar al país. (ROBYN BECK/AFP vía Getty Images)

Cabe señalar que debido a los comentarios emitidos por Donald Trump donde calificó a Pence como un tipo que le dio la espalda, algunos datos arrojados por sondeos recientes advierten que un porcentaje de ciudadanos republicanos lo tacharon de traidor y dejaron de verlo como una opción en la boleta.

De hecho, un estudio de opinión realizado por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press-NORC evidenció que el 57% de los adultos estadounidenses, pensaba de negativamente a Pence, y sólo el 28% tenía una opinión favorable hacia su campaña.

A principios de agosto, Mike Pence presentó un plan de política energética mediante el cual pretendía desplazar a China en menos de dos décadas.

Para lograr dicho objetivo planteaba permitir nuevas perforaciones en tierras federales, reducir el tiempo de permisos a la mitad, eliminar las restricciones a la producción de gas natural y reponer la Reserva Estratégica de Petróleo.

“Lo que es nuevo y audaz en el plan de energía es que ha llegado el momento de una visión para que los Estados Unidos de América recuperen su estatus como el productor de energía número uno del mundo, podemos hacerlo.

Creo que debemos desarrollar la energía nuclear en este país, pero también queremos desarrollar todas las energías renovables, eólica, solar, hidroeléctrica y geotérmica. Y por supuesto, como dije antes, también he sido un firme partidario del etanol.

Podemos recuperar el liderazgo energético estadounidense en el escenario mundial. Como resultado, nuestra nación será más próspera y más segura”, afirmaba.

Sigue leyendo:

* Mike Pence se suma a quienes piden enviar a tropas estadounidenses al rescate de rehenes en Gaza

* Mike Pence descarta involucrarse en ataques personales en contra de Donald Trump

* Mike Pence sostiene que fue leal a su amigo Donald Trump hasta día del ataque al Capitolio