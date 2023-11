Ryan García minimiza la primera derrota de su carrera ante Gervonta Davis: “No me dolió tanto”

Ryan García minimizó la derrota por nocaut técnico que sufrió ante Gervonta Davis el pasado mes de abril en Las Vegas, la primera en su carrera profesional, y aseguró que no le dolió tanto como algunos piensan.

En una entrevista con Morning Kombat, García explicó que no se sentía en su mejor momento en el enfrentamiento contra Tank Davis y aseguró que perder su invicto tampoco le hizo perder demasiado la confianza en sí mismo.

“No me hizo perder la confianza, no demasiado. No sentí que no estuviera en mi mejor momento en esa pelea. Por eso siento que la pérdida no me dolió tanto”, dijo el californiano.

Ryan García y Gervonta Davis se enfrentaron en Las Vegas el pasado mes de abril. Foto: Al Bello/Getty Images.

Gervonta Davis le impuso a Ryan García una cláusula de rehidratación que estipulaba que ambos peleadores debían pesarse unas horas antes del enfrentamiento y ninguno podía pesar más de 146 libras. Además, el duelo se realizó en las 136 libras, peso que el californiano no daba desde el 2021.

Durante el combate, Davis dominó a García y lo derribó dos veces (segundo y séptimo asalto). Después de un golpe al cuerpo de Tank, el californiano no pudo ponerse de pie y la pelea terminó por nocaut técnico en el round número siete. Tras el duelo, King Ry declaró que se sentía débil por la cláusula, pero no quiso poner excusas.

Después de la derrota, Ryan García contrató a Derrick James como su nuevo entrenador con el objetivo de convertirse en campeón de la categoría. Ahora, el californiano debe derrotar al peligroso Óscar Duarte en su debut en 140 libras. Este duelo no será fácil para King Ry, ya que el mexicano cuenta con una racha de once victorias consecutivas por nocaut y es un gran pegador.

Óscar De La Hoya quiere hacer una mega cartelera en febrero que encabece Ryan García. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

Si consigue la victoria, el mexoamericano buscará un enfrentamiento con Teófimo López en febrero para intentar arrebatarle el título de las 140 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), durante el fin de semana del Super Bowl en febrero, en una mega cartelera que Óscar de la Hoya quiere realizar en Las Vegas.

Ryan García, de 24 años, decidió subir a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y hará su debut en la nueva categoría. El mexoamericano posee récord de 23 triunfos (19 por nocaut) y un revés.

