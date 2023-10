Óscar Duarte dice que está listo para enfrentar a Ryan García y asegura que no lo va a lastimar

Óscar Duarte aseguró que Ryan García no lo va a lastimar con su gancho izquierdo en el enfrentamiento que ambos protagonizarán el próximo 2 de diciembre en el Toyota Center de Houston, Texas.

En declaraciones a los medios durante la conferencia de prensa inicial del duelo, Duarte afirmó que García es rápido y tiene poder, pero expresó que se está preparando para anular el juego del californiano porque confía en su buena defensa.

“Obviamente nunca me ha gustado agarrar golpes, no me gusta recibir golpes, Entonces el boxeo es pegar y que no te peguen y a eso vamos, a pegar y que no nos peguen. Y si me llega a agarrar no voy a tener problema, no me va a lastimar”, dijo.

Ryan García quiere recuperarse en el ring y buscará la victoria ante Óscar Duarte. Foto: Carmen Mandato/Getty Images.

“Es bueno y rápido, con poder, pero nos estamos preparando para eso, para anularlo y estamos listos. No lo va a lograr (conectarlo) porque estamos trabajando para eso, obviamente tiene más golpes, pero tengo muy buena defensa y confiamos plenamente en eso”, agregó.

El mexicano que debutará en las 140 libras indicó que se siente muy bien trabajando en este peso y más fuerte que nunca, por lo que aseguró que estará listo física y mentalmente para el duelo contra Ryan García.

Cabe destacar que Óscar Duarte, desde que perdió por decisión dividida ante Adrián Estrella en febrero de 2019, cuenta con una racha de once victorias consecutivas por nocaut, la última de ellas fue ante D’Angelo Keyes el pasado mes de mayo.

Este duelo también marcará el regreso de Ryan García al cuadrilátero después de perder su invicto en el deporte ante Gervonta Davis en abril. En esa ocasión, King Ry fue noqueado con un golpe al cuerpo en el séptimo asalto del enfrentamiento que se realizó en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Gervonta Davis noqueó a Ryan García en el séptimo asalto con un golpe al cuerpo. Foto: Al Bello/Getty Images.

Luego del duro revés ante Tank Davis, García contrató a Derrick James como su nuevo entrenador y espera poder comenzar una nueva etapa en las 140 libras para conseguir una oportunidad para convertirse en campeón mundial.

El mexicano Óscar Duarte, de 27 años, cuenta con registro de 26 victorias (21 por la vía rápida) y solo una derrota en su carrera como profesional.

Por su parte, Ryan García, de 24 años, decidió subir a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y hará su debut en la nueva categoría. El californiano posee récord de 23 triunfos (19 por nocaut) y un revés.

