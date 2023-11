Giovani dos Santos reaparece en video apoyando a Claudia Sheinbaum para presidenta de México

Giovani dos Santos volvió a ser noticia, aunque esta vez no fue por sus logros deportivos, sino porque publicó un video con tintes políticos en apoyo a Claudia Sheinbaum.

El exfutbolista, quien no ha oficializado su retiro, pero tiene más de dos años alejado de las canchas desde que salió de América en el 2021 no es un personaje muy mediático desde entonces, puesto que no suele dar entrevistas ni hacer publicaciones en redes sociales; sin embargo, hace unas horas volvió a ser noticia.

Fue a través de la cuenta de “X”, antes llamado Twitter, de Antonio Attolini Murra, militante del partido mexicano Morena, cuyo máximo representante es AMLO, actual presidente del país, que apareció el también exjugador del Galaxy en un video declarándose fanático de Claudia Sheinbaum, exgobernadora de la Ciudad de México y actual precandidata del partido para la presidencia del país.

“Hola, mi tan querida Dra. Claudia, soy Giovani dos Santos, su amigo y admirador. Quería mandarle este video con un fuerte abrazo y saludo, decirle que estoy muy orgulloso de que va a ser la primera presidenta de mi México querido, decirle que cuenta con mi apoyo y espero pronto acompañarla en algún evento”, se le ve decir al mediocampista.

De inmediato el clip se viralizó al ser compartido por otros militantes y seguidores del partido; sin embargo, entre los votantes que respondieron al mensaje no fue muy bien recibido, ya que rápidamente asumieron que era proselitismo pagado.

Con frases como: “¡Qué raro! Un futbolista haciendo campaña por un político. ¿De cuánto habrá sido el cheque?”, “pensé que había ganado mucho dinero. Si en verdad amara México, no haría esto” y “qué mensaje tan caro e innecesario, ¿se supone que atraerán más simpatizantes con esto?” los internautas le insinuaron que se había vendido.

Hasta el momento, el futbolista no se ha vuelto a manifestar para responder a sus seguidores y detractores, tampoco para hablas sobre un posible regreso a las canchas.