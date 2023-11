Guillermo Ochoa fue uno de los jugadores que le impusieron al “Tuca” Ferretti en la selección mexicana

Este jueves el “Tuca” Ferretti, quien es el nuevo analista de ESPN, luego de la salida de David Faitelson, se volvió tendencia en redes sociales por mencionar en Fútbol Picante que cuando fue DT de la selección mexicana “tenía que llevar a ciertos jugadores”.

Inicialmente el estratega no mencionó nombres, pero más tarde, soltó uno y contó que él no planeaba llevarlo al Tri, pero que desde el seno de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) le pidieron que lo hiciera.

Y el jugador en cuestión es ni más ni menos que Guillermo Ochoa, el longevo guardameta de la selección mexicana.

“Ochoa tuvo que ir en la etapa esta. (Paco Memo) no hubiera estado porque yo preferiría que él estuviera en su equipo entrenando y jugando”, expresó el estratega que dirigió al Tri de forma interina durante algunos partidos en 1993, 2015 y 2018, aunque esta vez se refería a su última época hace 5 años.

Acto seguido, Ferretti expuso sus argumentos para no convocar al portero al Tri; sin embargo, acotó que terminó aceptando, debido a que no tenía poder de decisión debido a que solo estaba de paso.

“Yo era interino, no me iba a quedar. A mi gusto, yo me hubiera querido llevar a los jóvenes que por ahorita tendríamos la certeza de cinco, seis jugadores si sirven o no. Esto es lo que yo quería, pero como estoy de interino y me dicen “‘Tuca’, pero es que fulano de tal, pues métalos‘”, explicó.

Esto provocó que el hoy analista lanzara una crítica a los directivos de la FMF, ya que no pensaban a largo plazo e insistían a que en la lista aparecieran jugadores con experiencia en lugar de jóvenes con proyección a futuro y todo porque preferían darle exposición a los futbolistas con patrocinadores:

“Si ustedes me están planteando que están pensando en el 2026, ¿por qué quieren que lleve a estos jugadores? Esto no se debería hacer, aunque yo esté de interino y no me voy a quedar, estos jugadores no deben ir y me dijeron ‘no Tuca, es que la publicidad y esto que el otro y tiene que venir fulano, tiene que venir mengano'”.

“Esto fue hace cuatro años, ya va para cinco y medio. Cuando debutó (Lionel) Scaloni con la Selección Argentina, que jugamos dos partidos allá, yo fui y llevé a la Selección”, concluyó el “Tuca”.

