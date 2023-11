Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 9 de noviembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 591,458 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,704,943 seguidores. El cantante y compositor es popular por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que cosechó 591,458 likes. “Medallo es Mágico — fav? La mia la del buñuelo obligauuu!”, escribió en su publicación.

2- Maribel Guardia: 58,395 Likes

Seguido de Maluma llega Maribel Guardia (@maribelguardia), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. La actriz cuenta con más de 9,144,380 followers. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 58,395 likes de su comunidad. “7 meses Papito yo no lo sabía pero estaba destinada a ser tu mamá, le doy gracias Dios por darme el inmenso regalo de tenerte junto a mi por 27 años, pero como te extraño cada día duele más ‼ Como quisiera abrazarte, comerte a besos y darte la bendición, como lo hacía todos los días, pero Dios es tan bueno que tengo la suerte de tener mil recuerdos tuyos, que llenan de alegría mi alma. De todas maneras sería genial si por lo menos una vez al mes bajarás a darme un beso y a contarme lo maravilloso que es estar cerquita De Dios. Te amaré eternamente hijo de mi corazón y se que tu luz ilumina y protege el camino de esta familia que suspira por ti Timbres postales de amor al cielo ”, escribió la aclamada instagramer en su último post de abajo.

3- J Lo: 43,255 Likes

La artista J Lo (@jlo) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 252,891,036 seguidores. En su última publicación, J Lo ha conseguido un total de 43,255 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Delola season has officially begun… Holiday entertaining, family and fun ” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Lili Estefan: 5,527 Likes

Lili Estefan sigue a las tres celebridades superiores con un total de 3,798,388 seguidores. En su cuenta (@liliestefan), la presentadora de televisión es conocido por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su última publicación recibió 5,527 me gusta. “No guarden nada para una ocasión especial, Vivir es una ocasión especial Seguimosssss mi gente bellaaaaa #ootd #fall #fashion”, escribió en ella.

5- Carolina Sandoval: 602 Likes

Finalmente, echamos el cierre a este ranking con Carolina Sandoval, la periodista y presentadora de televisión con una comunidad de 3,033,993 followers en Instagram. Sus posteos en (@venenosandoval) por supuesto que causan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 602 likes. “..… soñaba con presentarle a @mipedacitodeluz y que le hiciera un poema y acá está me imaginé este momento y acá lo estamos viviendo bajo el rico frío de Madrid desde El Retiro acá un pedacito de un gran momento … de esos momentos que debemos compartir FirmaMaría Carolina Sandoval Posdata : Gracias por tanto cariño … y que las redes sigan haciendo su función en positivo, los buenos somos más.#cosasquesientecaro #madrid #españa#poemas #poeta #amor #art #arte #instagood #elretiro”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

