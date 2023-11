Ayuda económica, servicios médicos y atención a inmigrantes son prioridad para el Departamento de Veteranos

Una campaña en varios idiomas busca acercarse a los veteranos que han servido en los Estados Unidos, para que conozcan los beneficios para vivienda, de salud y educación a los que pueden tener acceso.

“La campaña de más de $5 millones, What You Earned [‘Lo que ganó’], se centra en educar a los veteranos y sus familias sobre algunos de los beneficios esenciales y de ahorro de costos […] incluida la atención médica gratuita o de bajo costo, la educación sin deudas, pagos iniciales de $0 en préstamos hipotecarios, servicios conmemorativos y entierros sin costo, y mucho más”, indicó el Departamento de Veteranos (VA, en inglés) en documentos.

Las autoridades hacen comparativos de los costos reales de servicios y productos, para demostrar a los posibles beneficiarios los ahorros que los veteranos adscritos al sistema VA pueden obtener.

Además, el VA avanza en sus planes para ayudar a inmigrantes que sirvieron en el Ejército, pero que por algún motivo terminaron siendo deportados, confirmó Tahina Montoya, asesora estratégica para la Atención de los Veteranos del VA, en entrevista con este diario.

“Son lo que llamamos los veteranos no ciudadanos, entonces no decimos estatus ilegal o legal, es un tema que se está trabajando actualmente y precisamente una de las razones por la cual nos estamos tratando de comunicar más y más en diferentes idiomas”, dijo Montoya. “Porque naturalmente los que no son ciudadanos seguramente… prefieren recibir la comunicación en diferentes idiomas”.

Agregó que el proceso para ayudar a esos inmigrantes puede tardar tiempo.

“Se está en este momento desarrollando una campaña para asegurar que los que se puedan beneficiar de los recursos que hay disponibles que reciban la notificación, para que entiendan más sobre el proceso”, señaló.

En julio del 2021, el Departamento de Seguridad Nacional y la VA anunciaron un plan para que los veteranos pudieran obtener beneficios migratorios, aunque no hay reportes de cuántas personas han logrado la ciudadanía.

La campaña es en varios idiomas, destacó el secretario de VA, Denis McDonough, forma parte del esfuerzo para que los veteranos conozcan los beneficios a los que tienen acceso, principalmente de salud.

“Con demasiada frecuencia, los veteranos no conocen el alcance total de la atención médica y los beneficios que han obtenido a través de su servicio a nuestra nación”, dijo McDonough. “El objetivo de esta campaña es cambiar eso. Queremos mostrarles a los veteranos y sus familias, en los términos más tangibles posibles, cómo VA puede ayudarlos a mantenerse saludables, ir a la escuela, conseguir un trabajo, comprar una casa y más”.

La Ley PACT

La campaña es posible con la Ley PACT, aprobada por el Congreso en 2022 para aumentar fondos y ofrecer mejores servicios a los veteranos.

La ley ha permitido, según la Casa Blanca, brindar más beneficios y atención médica con celeridad, esto con una inversión $163,000 millones en beneficios para 6.3 millones de veteranos y sobrevivientes.

Hubo un proceso récord de 1.98 millones de reclamaciones por discapacidad, algo que también destacó Montoya, quien agregó que la ley permite ahora a un veterano reclamar beneficios de salud solamente demostrando que estuvo en servicio, ya no demostrar cómo ocurrieron sus complicaciones médicas.

“Básicamente se dieron cuenta que durante cierto periodo los veteranos que brindaron servicio a siete países incluso a Afganistán, Egipto, Jordania, Líbano, Siria, Yemen que sí sirvieron… entonces en vez del veterano tener que comprobar que tiene cierta condición médica, porque sirvió en esos países durante esa época, ahora básicamente uno solamente tiene que comprobar que estaba en ese país durante esa época y que tiene complicación médica”, enfatizó Montoya.

Los reportes de la VA indica que en el último año ha realizado 116 millones de citas de atención médica, más de 5.5 millones de procedimientos dentales y brindó servicios y asistencia a más de 74,000 cuidadores familiares, es decir, personas que atienden a veteranos con complicaciones médicas.

La campaña también busca reducir los costos de atención médica para los veteranos, incluida la atención médica quienes lucharon en la Segunda Guerra Mundial.

“La Administración también anunciará el lanzamiento de una nueva campaña y grupo de trabajo sobre estafas y fraudes a veteranos (VSAFE) para proteger mejor a los veteranos y sus familias de estafas y actores depredadores”, se indicó.

El Día de los Veteranos se celebra el 11 de noviembre. Crédito: Spencer Platt | Getty Images

Los veteranos latinos

Montoya, quien es hija de inmigrantes colombianos, sirve en la Fuerza Aérea, primero desplegada en países como Panamá, pero ahora está enlistada en las reservas.

El trabajo que realiza como asesora de la VA le da satisfacción y destacó la importancia de los veteranos latinos, a quienes busca que se llegue el mensaje en su propio idioma.

“Me han dado a entender es que la recepción fue muy buena… poder hacerlo en varios idiomas y no solamente estoy hablando en español… el Departamento de Asuntos de Veteranos, de verdad está haciendo de su parte no solamente comunicarse con los veteranos y los familiares de diferentes métodos, electrónicos, digamos teléfono, página web, aplicación móvil… pero también hacerlo en varios idiomas”, destacó. “Se comunica con el veterano y sus familiares de una manera respetuosa que demuestra el agradecimiento que tenemos por su servicio”.

Agregó que hay esfuerzos que irán aumentando, como el envío de comunicaciones en español.

“Me llama la atención es que todas las comunicaciones en cartas que hemos hecho a Puerto Rico recién se ha tratado de hacer en español”, expuso. “Es un proceso que tenemos que mejorar, definitivamente no es perfecto, pero estoy muy orgullosa de poder decir que, como veterana latina, que estamos haciendo de nuestra parte en el Departamento de Asuntos de Veteranos”.