Donald Trump se refirió al voto latino, la inmigración y a sus aspiraciones si es reelecto en entrevista en Univision

La cadena de televisión en español Univision transmitió una entrevista individual de Donald Trump en Mar-a-Lago realizada por el periodista Enrique Acevedo el jueves por la noche, donde el expresidente habló sobre el voto latino, la inmigración, sus planes si es reelecto a la Presidencia y la situación en la frontera, entre muchos otros temas.

La entrevista completa en español fue compartida por Univision en YouTube:

Trump se refirió al voto latino al contestar a una pregunta de Acevedo que mencionaba que el expresidente tiene el apoyo del 42% de los votantes latinos: “Bueno, el voto latino es tan increíble porque son personas increíbles. Tienen habilidades increíbles, una energía increíble y son muy emprendedores”.

Y añadió más tarde: “Son simplemente personas geniales, personas increíbles. Y también quieren seguridad si están en Estados Unidos, México o cualquier otro lugar. Se sienten fuertes en materia de seguridad y nosotros se la proporcionamos. Y sí, según las encuestas, nadie ha visto nunca algo así”.

Trump dijo que la seguridad es lo más importante para los latinos y se refirió a la seguridad en la frontera: “Creo que lo más importante ahora es la seguridad. Quieren seguridad. Quieren tener una frontera. Tenemos una enorme cantidad de personas, por ejemplo, de México. Viven aquí, ya sea permanentemente o a tiempo parcial. No quieren que la gente entre y asalte su casa o haga cosas malas. Quieren ver seguridad. Quieren tener una frontera”.

Sobre los procesos judiciales que enfrenta, Trump reiteró que no le harán abandonar su campaña electoral y volvió a calificarlos como “persecución política”.

“Creo que la gente sabe que es una persecución política. Es un engaño político. Este es Biden, el peor presidente en la historia de nuestro país. Nunca hemos tenido un presidente tan tonto, tan incompetente y tan corrupto desde el punto de vista de lo que está haciendo. Han convertido al Departamento de Justicia en un arma, han convertido en un arma al FBI y han venido contra mí con las peores acusaciones”.

Defensa de la separación de familias migrantes

El expresidente Trump ofreció el jueves una nueva defensa de la decisión de su administración de separar a miles de familias migrantes en la frontera sur, argumentando que sirvió como un elemento disuasivo eficaz.

“Cuando escuchas que te van a separar de tu familia, no vienes. Cuando piensas que vas a venir a los Estados Unidos con tu familia, vienes. Y lo hicimos por un período de tiempo de separación familiar y otros también, por cierto”, dijo Trump en la entrevista con Univisión.

“Pero, sabes, es un poco diferente con nosotros. Pero hicimos separación familiar”, continuó Trump. “Mucha gente no vino. Impidió que cientos de miles de personas vinieran porque cuando escuchan la separación familiar, dicen bueno, mejor no vayamos. Y no fueron”.

Trump repitió su afirmación de que la separación familiar fue una práctica implementada por primera vez durante la administración Obama, aunque múltiples verificadores de hechos han desacreditado esa afirmación anteriormente.

En 2018, la administración Trump implementó una política de “tolerancia cero” para quienes cruzaron ilegalmente la frontera sur, lo que significó que cientos de niños migrantes fueron separados de sus padres, quienes fueron llevados a los tribunales para iniciar procesos penales.

También habló de cómo Estados Unidos tiene una frontera insegura con México que ha provocado una afluencia de 15 millones de personas, muchas de ellas de origen dudoso.

“Mucha gente viene de las cárceles. Mucha gente proviene de instituciones mentales y manicomios. Eso es el silencio de los corderos. Ese es Hannibal Lecter. ¿Has oído hablar alguna vez de Hannibal Lecter? No es una buena persona”, según Trump.

Trump sugiere que podría investigar a sus oponentes si es reelegido

Trump dijo en la entrevista que podría utilizar al gobierno para investigar a sus oponentes políticos si es reelegido, sugiriendo que sería un juego limpio después de que el Departamento de Justicia lo acusó en dos casos separados a principios de este año.

“Si hacen esto, y ya lo han hecho, pero si siguen adelante, sí, ciertamente podría suceder a la inversa. Ciertamente podría suceder a la inversa”, dijo Trump. “Lo que hicieron fue sacar al genio de la caja. Entiendes que han hecho algo que nadie pensó que sucedería”.

El expresidente ha afirmado repetidamente que los cargos en su contra son una forma de interferencia electoral, argumentando que el presidente Biden y su Departamento de Justicia buscan perjudicar sus posibilidades de ganar las elecciones de 2024.

Trump enfrenta actualmente un total de 91 cargos federales y estatales que van desde fraude hasta interferencia electoral.

