La Opinión Hoy: Acuerdo para terminar la huelga en Hollywood

Por fin, después de casi 4 meses de disputa, el sindicato que representa decenas de miles de actores en huelga, anunció un acuerdo innovador con los estudios de Hollywood que si se aprueba pondría fin a las disputas laborales que ha paralizado la industria del entretenimiento estadounidense desde mayo.

El sindicato aprobó el acuerdo provisional, según un comunicado de Pamela Greenworth, directora de Comunicaciones y marketing The Screen Actors Guild American Federation of televisión and Radioactive.

Las huelgas finalizaría oficialmente después de haber paralizado la producción en toda la industria durante casi cuatro meses y planteó dudas existenciales sobre el futuro del negocio del entretenimiento debido a las plataformas de streaming.

SAG-AFTRA canceló su huelga de 118 días después de llegar a un acuerdo tentativo con los estudios para un nuevo contrato que incluye salarios más altos y protecciones contra el uso de inteligencia artificial. (ROBYN BECK/AFP via Getty Images)

Los detalles del acuerdo no se han dado a conocer todavía, sin embargo, se hará público el viernes y los líderes del sindicato aprueban este acuerdo, este prepara el escenario para que alrededor de 160,000 actores representados por Sindicato de Actores de Cine y la Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) regresen a trabajar después de que abandonaron los sets el pasado 14 de julio.

A las 12:01 de la tarde del jueves terminó oficialmente el paro laboral de SAG-AFTRA.

En un mensaje a todos los miembros, Duncan Crabtree-Ireland, director ejecutivo nacional y jefe negociador del sindicato notificó: “Estamos encantados y orgullosos de informarles que el miércoles su Comité de Negociación de Televisión y Teatro votó por unanimidad para aprobar un acuerdo tentativo con la AMPTP”, y la huelga quedó oficialmente suspendida.

Al mismo tiempo que se anunció el cierre de todos los lugares de piquete, se informó que se pondrían en contacto en los próximos días con informes sobre reuniones de celebración en todo el país.

Destacó también que, hay un contrato valorado en más de mil millones de dólares en nuevos salarios y financiación de planes de beneficios.

Otros logros de los actores y escritores fueron aumentos sustanciales a los límites de pensión y salud, “lo que aportará un valor muy necesario a nuestros planes”.

Miembros y simpatizantes de SAG-AFTRA hacen un piquete frente a Paramount Studios durante su huelga contra los estudios de Hollywood, en Los Ángeles, California, el 8 de noviembre de 2023. (ROBYN BECK/AFP via Getty Images)

Además, el acuerdo incluye numerosas mejoras para múltiples categorías, incluidos aumentos de compensación para los artistas intérpretes o ejecutantes y disposiciones contractuales críticas que protegen a comunidades diversas.

“Sabemos que dentro de generaciones hablarán de este contrato fundamental y cosecharán sus beneficios de la misma manera que lo hemos hecho nosotros durante los últimos 65 años con un contrato que se negoció cuando Ronald Reagan estaba en mi posición”, dijo a Deadlime Hollywood, Fran Drescher, la presidenta de SAG-AFTRA.

Según SAG-AFTRA, el acuerdo, que estará vigente por tres años, tiene un “alcance extraordinario” y lleno de “disposiciones sin precedentes” , e incluye aumentos en las tarifas mínimas, un bono de participación en transmisión, nuevos límites de salud y pensiones, y mejor trabajo en cuanto a barreras de diversidad.

Otro punto esencial de las negociaciones eran las disposiciones de protección sobre la Inteligencia Artificial, ya que los actores, escritores y demás miembros de la industria tenían ser desplazados por robots.

