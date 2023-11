La Opinión Hoy y la advertencia a Trump: “Esto no es un mitin político”

Donald Trump rindió testimonio en días pasados en una corte en Nueva York durante el juicio civil que enfrenta por fraude y en el cual el juez Arthur Engoron ha pedido en varios momentos al abogado del expresidente controlar a su cliente. Jesús García, nuestro especialista en política en migración y asuntos nacionales de La Opinión comentó algunas particularidades que se han presentado en dicha corte en nuestro pódcast.

</p>

“El expresidente Trump hay que recordar tiene una personalidad demasiado extrovertida, para él no existen límites y no existen límites en espacios y no importa donde esté, él dice lo que piensa no tiene filtros así sea un mitin político, así sea en un discurso político (…) y por supuesto la corte no iba a ser la excepción, o sea el expresidente Trump no se iba a quedar callado porque no es su estilo, entonces evidentemente aquí hay una diferencia importante porque quien manda en una corte es el juez, el expresidente podrá ser el expresidente, pero en la corte quién establece las reglas sobre cómo se determina o cómo se lleva a cabo un proceso judicial es el juez”, detalló García.

Trump se nota visiblemente molesto al tener que rendir testimonio en un juicio que ha acusado que no tiene jurado, pero esa fue decisión propia y de sus abogados.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo en conferencia de prensa que no esperaba mucho del testimonio de Trump, salvo escucharlo repetir que el juicio era una “cacería de brujas”.

La Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James, regresa después de una pausa para almorzar en el juicio por fraude civil de la Organización Trump, en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, el 8 de noviembre de 2023. (ADAM GRAY/AFP via Getty Images)

García además explicó que “Donald Trump en los cuestionamientos que se estuvieron haciendo no respondía, digamos de manera precisa, sí o no a preguntas particulares (…) se ponía a explicar cosas sobre que si el juicio era una cacería política, que si lo querían detener y empezaba a meter otros elementos que no tenía nada que ver, entonces evidentemente parecía que él estaba en campaña en lugar de ser un testigo. El juez pidió varias ocasiones que se controlará (…) entonces llegó un momento en que bueno evidentemente se molestó y le dijo para recordarle que no estaba en un mitin político, sino en una sala de audiencias de un tribunal, después de eso los ánimos bajaron al parecer los abogados digamos convencieron a Trump con ciertas señales de que tendría que tranquilizarse porque evidentemente no podía expresarse de esa forma y mucho menos porque él estaba en una posición vulnerable”, él estaba siendo cuestionado entonces no podía ponerse digamos como acostumbra a hacerlo en escenarios públicos en otros ambientes”.

Los cuestionamientos a Trump han girado en torno al valor de sus propiedades, como los departamentos en la Torre Trump, así como el club de golf Mar-a-Lago, sobre el cual el mandatario afirmó que podría valer más de $1,500 millones de dólares.

Sobre el valor del departamento del exmandatario en la Torre Trump, él reconoció que había una gran diferencia entre los reportes de 2016 a 2017, pero que quizás fue un error por el cual no tendría por qué enfrentar una demanda.

Un combativo Donald Trump chocó repetidamente con el juez mientras tomaba posición en el fraude civil de Nueva York. (ADAM GRAY/AFP via Getty Images)

